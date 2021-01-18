足底筋膜炎｜肥胖扁平足6高危因素　加速復原6招足弓鞋墊有用嗎？

早晨悠然而醒，一下床踩地腳底板宛如針刺？或是慢跑上了癮，卻感到腳後跟痛得好像火在燒？當心也許是足底筋膜炎（Plantar fasciitis），又稱跑者足（Jogger's heel），一般認為這好發於長輩身上的疾病，對於跑步姿勢不正確及久站的族群也有很大的影響，本文將介紹足底筋膜炎的風險與加速復原的方法，就讓我們來了解一下吧！ 撰文：鄭光廷 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

足底筋膜炎的6種風險因子

足底筋膜炎的成因為腳趾連接至踵骨（Heel bone，即後腳跟的骨頭）的結締組織（Connective tissue）退化，以前會把此病誤診為跟骨骨刺（Heel spur），其實這兩者無關。以下是引發足底筋膜炎的六種風險因子：

1. 年齡：40~70歲之間的成人罹患率最高。 2. 性別：女性患者多於男性，孕婦在懷孕後期也容易好發足底筋膜炎。 3. 肥胖：體重超標會增加足底筋膜韌帶（Plantar fascia ligaments）的壓力，進而增加風險。 4. 運動類型：從事長跑、芭蕾或有氧舞蹈等運動，會給腳後跟更多的壓力，進而增加罹患的機率。 5. 特定職業：負重的工人、餐廳服務生、百貨公司或是酒店的櫃檯人員等職業，需要久站或「腳上勤快」的工作，容易損壞足底筋膜。 6. 先天的足部問題：扁平足、高足弓等足部問題，都會影響站立時體重的分配重心，可能會增加足底筋膜的壓力。

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6招加速足底筋膜炎復原

罹患足底筋膜炎之後，您可能需要6~12個月的時程才能康復。除了多休息與冰敷之外，不妨藉由以下的六點建議來幫助早日痊癒：

1. 止痛藥：非類固醇的消炎藥物（NSAIDs）有助於緩解發炎。

2. 復健運動：伸展您的小腿、阿基里斯腱、腳底板，或是做一些加強小腿肌與足背肌、足底肌的運動都緩解疼痛。可以請教復健科醫生、物理治療師來協助您在動作上的精準度。

3. 足弓鞋墊：特殊用途的機能鞋墊能讓您行走時腳底有更多的緩衝，也更加舒適。市面上有主打「磁石按摩」或「磁性能量」的鞋墊，但有些研究顯示，這些偏方的功效，可能並非真的如產品所強調的如此有效。

4. 後跟墊：我們每走一步，腳後跟接觸地面的同時，也增加足底筋膜的壓迫。後跟墊能提高腳跟，與足弓鞋墊一樣給腳底更多的緩衝，緩解不適。

5. 睡眠腳部固定器：又稱足踝夾板托，或夜間可調式垂足板，因為大多數人以平躺姿勢睡覺時，兩隻腳會伸直，腳底朝下，而這樣的姿勢會使阿基里斯腱與足底筋膜呈現收縮的狀態，無法得到伸展，但如果使用垂足板讓腳掌與小腿呈垂直90度，就能幫助您在睡覺時伸展腳底板。

6. 足踝護具：當其他的治療都無效的情況下，醫生可能會建議您打上石膏，或是穿上足踝護具強迫休息，但這只能減緩疼痛，無法根治足底筋膜炎。

上述的相關的商品，選擇很多，且手工訂製與開架商品之間價錢差異也很大，建議您可以先請教醫生或治療師之後再購買。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：走路好痛？足底筋膜炎這樣做復原快】