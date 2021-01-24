【肺癌】眼下垂胸腫脹肺癌引起？與咳嗽無關6個症狀大笑都痛！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-24 17:02

歐洲進行的一項調查發現，從2008年至2016年，非吸煙者患肺癌的病例數增加了一倍。美國癌症協會估計，年度肺癌死亡患者，多達20%是從未吸煙者。所以雖然肺癌是吸煙者常見的疾病，但不代表不吸煙就不會罹患。 咳嗽，是最容易聯想到的肺癌症狀，研究指出65%的肺癌病患都有持續咳嗽的問題。但以下是六個與咳嗽無關，卻可能是肺癌的徵兆，一起來看看有哪些吧！

▼6大症狀可能是肺癌引起（按圖了解👇👇👇）

除了咳嗽，這些問題也可能是肺癌的症狀：

1. 喘鳴聲

哮喘也可能是氣道中的腫瘤阻塞引起。當氣道阻塞或狹窄，空氣通過時便會發出喘鳴聲。

2. 胸部疼痛

胸壁上有無數個神經纖維末梢，因此，當侵襲胸壁的肺癌細胞壓迫這些神經末梢時，就會引起相當嚴重的疼痛。美國癌症協會（American Cancer Society）的專家認為，當肺癌患者深呼吸、咳嗽或大笑時，胸痛會加重。

然而，胸痛也有可能只是咳嗽過度的一個副作用（慢性咳嗽會拉傷肌肉），而非癌症侵入了胸壁的一個警訊。

3. 聲音嘶啞

嘶啞、粗而微弱的聲音，也可能是肺癌另一個指標。在氣管與食道之間，主動脈下方，有一條喉返神經，它連接著喉嚨；如果腫瘤壓迫了喉返神經，它就會癱瘓，這就意味著聲帶無法閉合（人們需要聲帶閉合才能咳嗽、說話和唱歌），因而造成了說話聲音嘶啞。聲音嘶啞也有可能是聲帶癌的一個症狀，它也與吸煙有關。

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4. 呼吸短促

呼吸不順暢代表可能存在阻塞，例如，肺部腫瘤阻止足夠的空氣進入。然而，呼吸急促也有可能是肺與胸壁之間有液體積聚的一個跡象。當癌細胞侵入淋巴系統和靜脈血管（它們負責讓液體離開胸腔）時，就會造成呼吸急促。如果這些區域被阻塞，液體就無法排出，導致它們積聚起來；這被稱為「胸腔積液」。患者會感覺沒有足夠的空氣進入肺部，因為液體正在用力推壓肺，不讓它膨脹。

5. 多發性肺炎

肺炎多次發作是個警訊，當腫瘤阻斷肺部較小的氣道時，它為細菌繁殖創造了溫床，這可能導致感染。多發性肺炎就是在提醒你：「那裡有東西堵塞了，你必須檢查一下！」

6. 眼睛下垂、腫脹

肺癌也可能導致幾種與肺無關的綜合症狀。長在肺部頂端的腫瘤可能會壓迫眼睛和臉部神經，造成一側眼睛的眼瞼下垂、瞳孔縮小，及臉上半部一側的額頭血流及汗流異常。這被稱為「霍納綜合症」。

根據美國癌症協會的報告，壓迫上腔大靜脈（右側肺部上端的大靜脈）的腫瘤會造成血液阻塞，其結果會造成面部、頸部、臂部和上胸部的腫脹，以及頭痛和頭暈。

結論

如果你出現上述任何症狀超過了一個月，就要去做檢查了。CT掃描就能確診。醫生可能還會建議患者做支氣管鏡檢查，即通過一個細管觀察呼吸道。

別因此感到害怕，在絕大多數情況下，肺癌並不是主要導致上述症狀的原因。愈年輕，就愈有可能是非癌症的原因造成了上述症狀。例如，胃酸倒流（胃食管反流疾病）會造成聲音嘶啞，哮喘會造成喘息。實際上，91%的肺癌確診病例是55歲以上的人群。

▼同場加映：有什麼方法預防肺癌？（按圖 👇👇👇）

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