咳嗽｜痰上頸咳痰助抗菌？寒燥熱3種痰梨潤肺蕉清肺3款食療要分清

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-27 17:35

「當天氣變化劇烈時，濕冷的空氣常讓人想咳嗽，患者常常覺得痰卡在喉嚨，怎麼咳就是咳不出來，十分困擾。」

台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師黃奎祐表示，從中醫的角度來說，當溫度變化、天氣風寒暑濕燥火等外在因素，或是飲食、情緒等內在的因素影響，使體內代謝的水液失去正常的運行途徑和規律，水液代謝障礙所形成的病理產物，就稱為痰。

「感冒時，常見咳痰的現象，這是呼吸系統正在抵禦外來病菌的反應，」黃奎祐表示，感冒的起因主要是由於上呼吸道感染，當呼吸道黏膜受到外在病菌刺激時，分泌黏液和漿液來抵抗病菌，稠重的黏液堆積在呼吸道中就形成了「痰」。「痰阻於肺，阻塞氣道，肺氣宣降不利，」黃奎祐指出，肺氣的宣降失常，進而會出現喘咳的狀況。

▼不同種類的痰應該怎麼治療？（按圖了解👇👇👇）

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「痰依其質地，常見可分為燥、寒、熱等3種，」黃奎祐表示。

1. 燥痰：痰少或無痰、從白淡至黃色、黏性強不易咳出，治療以潤肺為主

藥材：桑菊飲加減麥門冬、桑葉、沙參、玉竹 食療：梨子、枇杷、銀耳、芝麻、銀杏、山芋、蓮藕、白菜、柑橘類、蘋果、蜂蜜、杏仁、梅子、橄欖油、松仁、麥芽糖、山楂等。

2. 寒痰：痰偏水狀且清晰透明，治療以溫肺為主

藥材：小青龍湯搭配茯苓、桂枝 食療：薑、大蒜、蔥、芫荽、栗子、款冬、芥菜、高菜、洋蔥、肉桂等。

3. 熱痰：痰呈黃至綠色、重咳且卡痰，治療以清肺為主

藥材：麻杏甘石湯搭配黃芩、石膏、魚腥草 食療：昆布、綠豆、筍、香蕉、白蘿蔔、芹菜、菊花、冬瓜、金針菜、豆腐、牛蒡、薄荷茶、綠茶、白菜、豆腐皮等。

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卡痰時應避免食用哪些食物？

黃奎祐說：「不管是哪一種痰型，都應該避免冰飲、肥甘厚味（油膩甜膩的食物）、燒烤油炸等刺激性的食物。」過於寒涼，或是太油、太辣、太鹹、太甜等不健康的食材，容易阻遏身體氣血的運行進而生痰；痰的阻塞與體內的濕氣更常互為因果，而這也是常見肥胖者瘦不下來的原因。

咳出這些顏色的痰，你需要多留意了！

「當痰色有黃綠色，紅色或是粉紅色，都是需要特別小心注意的！」當痰有黃色、綠色，代表免疫系統正輸送著大量的嗜中性白血球來抵抗感染源，通常是較重的感冒，病菌感染。

當痰出現紅色，常暗示呼吸道的發炎狀況更嚴重，或是咳嗽太激烈而有出血的狀況，常見可能是急性支氣管炎，急性肺炎，支氣管擴張症或是肺結核，少數的機率也見於肺癌的患者；粉紅色的痰，常是肺水腫、肺出血，或是心臟病等較嚴重疾病的指標，需要進一步就醫做詳細的檢查及治療。

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