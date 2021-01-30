減肥｜宋慧喬豆腐減肥甩37磅　增肌少復胖8益處邊種最高卡咪揀？

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-01 13:21

減肥除了運動，還可透過飲食，近年興起不少單一食物減肥法，例如豆腐減肥法、蘋果減肥法、青瓜減肥法等。食豆腐真的有助減肥嗎？怎樣吃豆腐才有效？是否人人都適合這種減肥法？有沒有缺點、有沒有需要注意的地方？

減肥是不少人的畢生事業，台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集便介紹了「豆腐減肥法」，並指一星期可減約1.5至2公斤，究竟豆腐有什麼神奇之處？是不是每種豆腐都可發揮同樣的功效？

韓國藝人宋慧喬就以豆腐減肥法，成功減了17公斤。（Youtube/ 《健康2.0》節目截圖）

▼ 韓國明星宋慧喬以豆腐減肥法，成功減了17公斤（約37磅），保持女神的體態（按圖了解 👇👇👇）：

豆腐減肥法是什麼？

豆腐減肥法，主要以蛋白質為主食，限制澱粉攝取量。節目中，營養醫學專家劉博仁指，豆腐減肥法效果不俗，一星期可減約1.5至2公斤。不過他提醒大家，仍要控制進食分量，同時要吃適量蔬菜，最好是低熱量的蔬菜，例如番茄和青瓜等，以補充不同營養。

豆腐減肥法雖易實行，但同時也可能會易出現腹部脹氣、絞痛等問題。（VCG）

豆腐減肥法雖然簡單、易實行，但小心會出現腹部脹氣、絞痛等問題。對豆類過敏人士也不適合使用豆腐減肥法，因為他們不能消化大豆寡糖，有機會造成肚脹不適等症狀。究竟平凡的豆腐有什麼好處，可有助減肥？

豆腐8大益處

節目中，營養醫學專家劉博仁指，豆腐由黃豆製成，營養素非常多，十分適合減肥食用。

▼ 減肥食豆腐不怕肌肉流失，也可抑制食慾，到底豆腐還有什麼好處？（按圖 👇👇👇）

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豆腐減肥怎麼吃？

營養醫學專家劉博仁在節目中提醒大家，豆腐即使有助減肥，但如何選擇合適的豆腐也十分重要。如果吃了不對的豆腐，有機會愈食愈肥，引致反效果！

板豆腐是豆腐減肥法的首選。（Youtube/ 《健康2.0》節目截圖）

豆腐減肥法要注意：

• 首選：板豆腐 • 建議烹調方式：蒸、煎、水煮 • 仍要攝取其他纖維，例如進食適量蔬果 • 月經期間吃豆腐有助舒緩情緒

▼ 豆腐減肥法原來有陷阱！哪種豆腐是減肥之選？不同豆製品卡路里和蛋白質含量也不同（按圖 👇👇👇）：

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食物減重法大比併

除了豆腐減肥法外，坊間還有其他以單一食物減肥法，下面就為大家介紹3種常見的減肥法及其利弊和相關的注意事項：

• 阿金減肥法（阿特金斯，美國心臟病醫生及營養學家，因發明食肉減肥法而以他的名字命名）

方法：吃肉減肥法，限醣飲食法

效果：一星期約減1至2公斤

缺點：腎功能受損、易疲累、口臭、排便或出現問題

• 蘋果減肥法

方法：三天內只吃蘋果

效果：3天約減1至3公斤

缺點：胃酸、胃食道逆流、缺少蛋白質，造成肌少症

• 黑咖啡減肥法

方法：早餐後、運動前喝黑咖啡

效果：3天約減3至4公斤

缺點：咖啡因會增加心律不整機率、影響礦物質吸收，易導致缺鐵、鈣質等

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