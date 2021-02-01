新冠肺炎｜鞋帶污糟過鞋底細菌多1倍？入屋消毒6步驟最後1步勿漏

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-01 21:02

進出大型超市、醫院、搭巴士地鐵等大眾交通，很有可能透過鞋底，把病毒帶回家！毒物專家列舉了美國休士頓大學研究發視，不同的鞋面材質及部位，會沾染到數量不一的細菌，其中有99%的會沾到鞋帶上去，提醒民眾外出回家，可以謹記5項消毒重點。

鞋子穿進穿出，很可能成為帶病的來源！台灣毒物專家招名威教授日前在《招名威教授毒理威廉》Facebook粉專發文分析，民眾都穿鞋子在外到處趴趴走，鞋底及表面到處沾滿了病菌舉凡病毒、黴菌、細菌、寄生蟲，這些病毒可於塑膠材質存活平均15.9小時，最長可以活到72小時，長達3天之久。

▼同場加映：港大公共衛生學院也曾測試新冠病毒在不同物料上的存活時間，發現病毒在外科口罩外層可存活7日。（按圖了解👇👇👇）

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新冠肺炎｜病毒存活口罩達7天勿重用！9種物料時間一覽銀紙都4天

「特別是外國人，他們沒有進家門要穿拖鞋的概念，所以就很容易把在外面踩到的髒污帶進家門，甚至帶到房間內，這也解釋了另一個為什麼外國疫情持續不降的原因。」招名威更列舉不同的鞋款和鞋面，沾染到的細菌多寡不同。

如果「穿著涼鞋」踩過樓梯上下樓，有28%的鞋底會黏附細菌，而「穿著球鞋」的話，有43%鞋底會黏上細菌。此外有99%細菌都會沾到鞋帶上去。招名威提醒，為了防止病毒帶入家門，清潔消毒可以注意6大重點！

▼防止病毒帶入家門 清潔消毒6大重點（按圖了解👇👇👇）

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1、不要馬上入屋：到家開門後，先在屋外踏上消毒地毯再脫鞋。

2、屋外有鞋櫃：如果沒消毒地毯，外出的鞋子最好與入內的鞋子分離，放在入門前固定角落或鞋櫃內，不要把鞋子穿進屋內。

3、室內穿拖鞋：外出的髒鞋子，一定放在門外空氣流通的地方，在室內不要打赤腳走來走去。

4、清潔鞋子：適時的清潔鞋子，但請不要用洗衣機進行清洗，不然會將病菌轉移到衣服上，讓我們直接穿著病菌，而有些皮鞋或工作鞋，可考慮用酒精擦拭清潔。

5.、鞋底可以用消毒水和毛刷清潔。

6、清潔過程請戴口罩，結束後務必勤洗手。

▼同場加映：回家消毒10個步驟，做足防疫措施，一個都不能少！（按圖了解👇👇👇）

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