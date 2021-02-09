女士護膚｜轉新護膚品出現泛紅暗粒　如何區分皮膚排毒還是過敏？

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-09 11:25

愛美是人的天性，每個人都希望保持皮膚在最好的狀態，適當的潔膚、護膚是日常基本的皮膚護理。因此每當有口碑良好的新皮膚產品推出，都引起不少人搶購，但相信不少人都遇過轉用新護膚品時，肌膚狀態變差，出現粉刺、暗粒甚至暗瘡。在西醫角度，皮膚的異常反應是過敏，應立即停止使用。但同時，中醫有著一種「破而後立」的排毒概念。那皮膚異常反應究竟是身體正在排毒，還是過敏？此文將由中、西醫雙方的角度分析這些異常的皮膚反應。

肌膚代謝週期隨年齡逐漸增加

一般來說，肌膚的表皮細胞會逐步變老轉化成角質到脫落。青少年新陳代謝較快，大約是14日；成年人是21-28天；到老年時則約需45天。 如老廢角質堆積，皮膚會顯得暗淡粗糙，而且容易產生斑點、細紋。

（圖片：NOWnews）

排毒是甚麼？西醫的角度存在排毒嗎？

在中醫的觀點，「排毒」的範圍很廣，例如當身體內積存未排出的廢物，如便秘、腹脹等，便存在「濕」，加上「熱氣」，就會產生「濕毒」。而肝臟是解毒最主要的一環，它含有大量酵素，可以分解大部份進食、或身體自行產生的毒素，避免它們在血液中流走，損害皮膚。

但在西醫的角度，不存在「濕」、「毒」等的概念，但當中理念，如肝臟的重要用途，是有科學實證，西醫廣為相信的。

轉用新護膚品時，出現暗瘡或暗粒，是皮膚過敏？還是中醫所稱的排毒？

一般的護膚產品是不會助物體排毒的，而且排毒情況也不只會在皮膚上出現，主要的是從其他分泌物，如大小便中排出。當用新護膚品時，皮膚有異常，更大可能是皮膚過敏的症狀，宜盡早停止使用，並尋求專業意見，找出致敏源，避免再次購買會做成過敏的產品。

但當中也有一些例外，如服用A酸有低機率會存在二至四星期的爆發期，多出現於有大量粉刺的男性。不過，由於A酸是醫生處方藥物，在服用時可與醫生緊密聯繫，或服用抗生素等，預防爆發期。

（圖片；Oggi）

皮膚有沒有適應期？應該多久要換一次護膚品？

表皮分為五層，當中基底層能生產新的皮膚細胞，當中要換一次皮膚細胞，由基底層慢慢升至角質層，需時約28天。但由於護膚品能滲透進皮膚之內，一般身體對新護膚品的適應期並沒有那麼長，只有大約兩周時間。

然而，定期轉換新的護膚品對皮膚是沒有必要的，若某種產品適合自己，那麼連續用上一兩年也沒有問題。反而應視乎皮膚就不同年齡及季節的情況轉變，而更換更合適的護膚品。要注意的是因為皮膚有適應期，一般來說不應太頻密換新的護膚品，也不應在短期間內把所有護膚品一下子換成新的品牌，以避免過敏。

（圖片：frnasa）

有什麼成分／多少份量的護膚品容易令皮膚產生不適反應？

皮膚過敏的情況真的因人而異，唯敏感肌人士比較容易出現過敏反應，而泛紅乾癢、脫皮脫屑，都是常見的敏感症狀。若沒有先天皮膚問題的話，多數的敏感肌都是暫時性的，且有不同的原因，如環境或習慣改變、作息不定時或睡眠不足等等，若改善壞習慣，不刺激皮膚，問題是可以改善的。

（圖片：Shutterstock）

以上建議只供參考，並不能當作任何形式的醫療建議、診斷或治療。如有需要請盡早求醫， 並向相關專科醫生或專業人士了解。