關節炎｜起床關節腫僵硬兼背痛　免疫性關節炎4大類扭毛巾都無力

撰文： 照護線上 最後更新日期： 2021-02-12 17:02

工作忙碌一整天，大家或多或少都曾有腰痠背痛的經驗，多數的腰痠背痛與搬重物、姿勢不良有關，通常稍作休息後可逐漸緩解。然而，有些關節炎可不單純，症狀會一直持續，千萬不能輕忽。

台灣恩主公醫院過敏免疫風濕科主任郭孝齡醫師指出，當體內的免疫系統錯亂時，持續產生抗體及細胞激素侵犯組織器官，使身體持續發炎，就可能是所謂的自體免疫性關節炎，常見症狀為關節紅腫熱痛或晨僵，若延遲就醫，嚴重恐導致不可逆關節變形與相關共病，如虹彩炎、乾癬、發炎性腸道疾病、心血管疾病等。

目前臨床上常用藥物如非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）、類固醇、免疫調節劑、生物製劑。醫師會依患者病況搭配不同的藥物組合。隨著醫學技術進步，近年已發展出多款治療自體免疫關節炎且獲台灣健保給付的生物製劑，及早使用除可緩解關節症狀，亦可同步預防相關共病產生。

晨間僵硬、緊繃要提高警覺

郭孝齡主任解釋，常見的自體性免疫性關節炎包含類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡等。

類風濕性關節炎好發於50歲以上中年婦女，早期症狀包含早上起床時手腳小關節僵硬、腫脹發痛、痠痛無力及轉成慢性關節發炎等，嚴重可能破壞關節軟骨和骨頭；僵直性脊椎炎則好發於20～30歲年輕成年男性，初期症狀不明顯較難立刻察覺，症狀通常有晨起後下背疼痛、背部晨僵超過半小時，但隨著身體開始活動後可稍獲緩解；乾癬性關節炎常好發於40歲左右之乾癬患者，皮膚病灶主要於頭部及四肢軀幹外側，是乾癬最主要的併發症，據統計約有3成乾癬患者會併發乾癬性關節炎，常見症狀如關節紅腫熱痛、腳後跟疼痛、指甲小凹洞指甲下黃色油滴狀等。

▼常見自體免疫性關節炎及其症狀（按圖了解👇👇👇）

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一般關節痠痛通常休息後可改善，但自體免疫性關節炎則是休息後也不見得改善。郭孝齡主任指出，患者每天早上起床時會感到關節僵硬、緊繃、腫脹，甚至活動度受限，平時能夠做到的動作，可能難以達成，甚至沒辦法握緊牙刷、擰毛巾穿內衣套襪子等，對日常生活造成很大困擾。

「因為身體處於慢性發炎的狀態，患者會感到莫名其妙的疲倦、吃不下飯、精神不濟，睡眠又不好。病情較嚴重的時候，也可能會發燒。」郭孝齡主任表示，「如果有持續六周以上的關節不適，最好要就醫檢查。」

郭孝齡主任提醒，若患者放任關節處持續發炎，關節可能遭到侵蝕，而逐漸變形、甚至失去功能。及早發現、及早治療，才能避免關節遭不可逆的破壞。

自體免疫性關節炎共病種類多

郭孝齡主任提到，自體免疫性關節炎源於體內免疫系統失調，除造成關節炎症狀，還會影響其他器官，引起多種共病。常見共病包括心肌梗塞、中風、糖尿病、高血脂、骨質疏鬆、肺纖維化、虹彩炎、鞏膜炎、貧血及發炎性腸道疾病等。罹病時間愈長、愈晚接受治療，就有愈高的機會出現共病。因此自體免疫性關節炎患者不僅應及早治療關節炎症狀，同時也要注意關節外症狀，以降低共病症對日常生活的影響。

郭孝齡主任說：「台灣很多患者會尋求民俗療法，因而延誤就醫的最佳時機，患者缺乏適當的治療，就會增加出現共病的機會，故及早正確至過敏風濕免疫科就診很重要。」

自體免疫性關節炎共病種類多（照護線上授權使用）

發炎性關節炎治療、保養重點

郭孝齡主任分析，自體免疫性關節炎的治療目標除減輕症狀，也要調節體內免疫功能、緩解發炎。常用的治療藥物包括非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）、類固醇、免疫調節劑以及生物製劑。醫師會根據患者病情嚴重程度，搭配不同的藥物組合。近年來隨著醫學技術進步，已發展出多款用於治療自體免疫關節炎的生物製劑，可說是革命性的治療，利用更精準的治療機轉，提供患者更好的治療成效。

郭孝齡主任補充，雖然治療「武器」多樣，但仍需配合醫師治療才能發揮較佳的效果，其中，治療的時機點是關鍵，早期發現、早期介入、持續治療，才能降低出現共病、失能的機會；此外患者日常生活的配合也很重要，倘若繼續抽煙喝酒、體重過重，治療成效也都會打折。

發炎性關節炎治療、保養重點（照護線上授權使用）

郭孝齡主任分享，「多年前門診有位類風濕性關節炎的女性患者，起初醫師先安排她服用三個月的藥，但成效不佳，經與醫師討論，改自費使用當時尚未獲健保給付之生物製劑治療。除了生物製劑的優秀成效，該患者也很注重自己的健康，相當積極配合醫師治療，至今已穩定追蹤了二十年，病情控制得很穩定，平時可享受與一般人無異的生活。」目前台灣健保對於這類生物製劑採有條件給付，若患者病情符合給付標準，醫師即可協助申請使用，及早搭配使用生物製劑，除可緩解自體免疫性關節炎造成的發炎，保護關節，亦可提早預防相關共病產生。

因自體免疫性關節炎屬於自體免疫疾病一環，建議患者平時最好維持規律作息、避免熬夜。規律運動有助維持關節活動度，建議每天至少三十分鐘，郭孝齡主任說，「通常會建議患者找到自己喜歡的運動，才會比較持久」。飲食方面應以營養均衡為原則，盡量減少糖份及重口味飲食、加工食品的攝取，此外也應避免隨意進補，這些補品中可能含有讓關節發炎加劇之食材，建議食用前可先與醫師討論，以免治療成效功虧一簣。

參考資料： 1. Mian et al, BMC Rheumatology (2019) 3:42 2. Ward et al, Arthritis Care & Research, Vol 71, Issue 10 (2019)

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：這種痠痛不單純！早上起床關節僵硬緊繃，自體免疫性關節炎醫師圖解】