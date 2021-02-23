腰痛｜屁股翹或下交叉症候群　久坐姿勢錯易骨盆前傾4式防腰膝痛

撰文： 運動星球 最後更新日期： 2021-02-23 17:02

隨著年齡的增長，身體機能會逐漸退化，然而對於不常運動的上班族來說，會發現自己身型逐漸起了變化，然而女性會覺得上半身愈來愈壯且有虎背熊腰的感覺，男性最常發現的就是啤酒肚，如果你仔細端看，會發現有以上問題的人，他們共通點都在於骨盆前傾，然而這可能是因為長期姿勢不正確或肌力不足所導致的下交叉症候群（Lower-Cross Syndrome）。

▼什麼是下交叉綜合症？（按圖看清👇👇👇）

下交叉綜合症（Lower-Cross Syndrome）屬於偏離正常體態，我們可以發現這些人有明顯的骨盆前傾和腰椎過度前彎，外觀上讓人誤認為屁股很翹腰很挺，但其實是因為臀大肌與腹肌群失去原有的張力，而豎脊肌、髂腰肌代償使腰椎過度後彎硬挺起來的結果，尤其在孕婦、中廣型肥胖、常穿高跟鞋女性與長時間久坐不運動的人身上特別明顯。如果經常處於骨盆前傾，腰椎過度前彎的狀態，會增加關節（腰椎與膝關節）的壓力，進而影響髖關節伸展時的動態姿勢，同時因為重心的改變，可能還會引起膝關節超伸。

長期姿勢不正確、肌力不足會導致下交叉症候群

長期姿勢不正確或肌力不足，正是導致下交叉症候群的元凶之一。可以說，下交叉症候群的問題主要即出在腰部、腹部、臀部及腿部肌群等部位的肌肉系統產生肌力失衡。長期久坐、姿勢不正確，可能導致骨盆前傾、腰椎往前，當腰部及下半身關節長期受力不均勻，就會帶來腰部肌肉緊張、腰椎壓力過大，而造成骨盆前傾，進而產生腰痛、下背痛等病徵。此外，由於腰部與大腿的肌肉緊繃，這時候就會出現臀部翹的錯覺。

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骨盆前傾導致關節受力不均會演變成腰椎疾病

根據專業醫生表示，看到很多病人到診間都說自己很容易腰痛、膝蓋痛或者是腳踝痛，可能在工作久站的當下沒有感覺，但是一到休息時間就痛到受不了，而這些人之中，有很大部分是因為長期姿勢不正確，導致骨盆前傾、腰椎往前，當腰部及下半身關節長期受力不均勻，就會帶來疼痛。骨盆過度往前造成的下交叉症候群，除了抬頭挺胸之外，像是穿高跟鞋、孕婦、有啤酒肚的人也很容易有這樣的問題；而臀部拉回平衡的力量，是來自第四跟五節腰椎的彎曲，當腰椎彎曲久了，脊椎間的縫隙變小壓迫到神經，自然會引起下背痛，久而久之就會演變成腰椎的其他疾病。

如要為了減緩下交叉症候群，可以依序採取一些動作來進行改善，像是放鬆髂腰肌與豎脊肌與強化腹肌肌群與臀肌，但這些動作最好有專業醫生或是教練在旁指導。

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