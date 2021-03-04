撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-04 11:00

每逢轉季時期，溫度和濕度可以在一瞬間快速變化，令肌膚的保護層變得脆弱，濕疹這種常見的皮膚病變得容易發作，出現紅腫、痕癢、甩皮等情況，嚴重時甚至會出現塊狀，流出透明液體。本文請來香港註冊中醫師李廣冀醫師為大家講解在中醫角度，到底有何因素會導致濕疹問題、如何紓緩濕疹的不適。

為何濕疹在轉季時復發率較高？

秋冬季節人體皮膚代謝會變得緩慢，油脂分泌減少，加上出汗較少使保護皮膚表皮的油性保護膜變薄，致調節功能減弱，而且天氣乾燥會更容易導致皮膚瘙癢、脫皮等症狀；而春夏交替期間，高溫令人汗流浹背，加上經常出入冷氣地方，亦會令濕疹患者痛苦難耐。

有人選擇以類固醇外用藥膏抑制濕疹帶來的痛苦，此類藥膏的確能在短期見效良好，但部分人對類固醇過敏或擔心長期用藥會對身體帶來壞處，因而透過中醫療法以緩解症狀。

（圖片：infobae）

李醫師表示，「在中醫角度，濕疹相等於『濕瘡』，大多源於是身體內有熱氣積聚，例如飲食失衡、過量進食辛辣刺激食物，令脾胃受損，濕熱由內而生；加上外受風邪，內外相搏，風濕熱邪浸入皮膚，形成濕疹。」

根據病情可分為急性、亞急性、慢性三類。

急性者：以濕熱為主，水皰極多，並有液體滲出。

亞急性者：大多是與脾虛濕熱或陰虛濕熱有關。

慢性者：大多是長期病患，耗傷陰血，血虛風燥，致肌膚甲錯，症狀為苔蘚樣變，並會反復發作。

（圖片：epochtimes）

濕疹按「證型」分類 內服大不同

中醫對濕疹主要以清熱利濕和止癢為主要治法。急性患者的療法需清熱利濕；慢性患者則以養血潤膚為主。根據症狀「證型」分類，可分為以下４種：

濕熱蘊膚證：

症狀快速呈現，病程較短，皮膚紅點破損，有皰疹，瘙癢無比，抓破水皰後有滲液流出；患者心煩口渴，身熱，大便幹，小便短赤；以上症狀患者應以清熱利濕止癢為治療基礎；建議服用龍膽瀉肝湯、合萆薢滲濕湯。若患者水皰多，破損後會流滋，可以加入魚腥草；瘙癢重者，加紫荊皮、地膚子、白鮮皮。

（圖片：spbcm）

脾虛濕蘊證：

症狀病發時間較緩慢，皮膚破損呈紅，丘疹瘙癢並在抓破後有糜爛鱗屑；伴納少，腹脹便溏，患者容易疲累；此類患者的治理方法宜用健脾利濕止癢法；例如：除濕胃苓湯、參苓白朮散。

（圖片：spbcm）

陰虛濕熱證（多見於亞急性濕疹）：

發病緩慢，病程較長。主要表現為皮膚浸潤，乾燥脫屑，瘙癢劇烈，略見出水，伴午後顴紅，心煩盜汗，口苦口幹，小便短赤。治宜滋陰養血，除濕止癢。代表方為滋陰除濕湯。

血虛風燥證：

病程較長並經常復發，皮膚破損呈暗色，或粗糙肥厚，痕癢不止，遇熱或肥皂水後瘙癢加重，伴有口幹不欲飲，納差，腹脹；治宜養血潤膚，祛風止癢；代表方為當歸飲子或四物消風飲加減。皮損粗糙肥厚者，加丹參、益母草、雞血藤等活血。

外用一樣有幫助 內服外敷成效加倍

除了可以靠口服中藥以作醫治濕疹，中醫亦會透過溫和的藥物作外治之用，幫助患者減輕症狀。「對於初起只有潮紅、少數水皰但無滲液的急性濕瘡，中醫認為可以用清熱止癢的苦參、黃柏、地膚子、荊芥等煎湯溫洗，或爐甘石洗劑外搽。若水皰是破潰糜爛、有液體滲出時，則需要用上黃柏、生地榆、馬齒莧、野菊花等煎湯，或三黃洗劑等濕敷，再用青黛散麻油調搽。」李醫師同時提醒濕疹患者在日常生活上需注意的地方，「例如洗澡時不能使用過熱的熱水，應避免搔抓患處，盡量避免進食辛辣、魚蝦、雞、鵝、牛、羊肉等肉類及香菜、韭菜、芹菜、薑、蔥、蒜等辛香食物。」