高血壓｜胸痛氣促高血壓以為更年期？15招降血壓日吃2片朱古力！

撰文: Heho健康 最後更新日期: 2021-03-12 10:02

醫生總是再三強調改善「高血壓」的重要性,即使再耳提面命,但偏偏很多時候患者就聽不進去。根據最新的《歐洲心臟病學會共識指南》,內科及婦產醫生都提出共同看法,認為應加強對中年女性高血壓的檢測,因為高達50%的女性在60歲之前出現高血壓,但很多時候都誤以為是更年期所造成。

熱潮紅、頭暈、心律不整是高血壓?還是更年期?

高血壓在男女之間可以以不同的方式表現出來,但通常沒有任何症狀,但已經讓我們血管受到破壞,後期出現心臟病、中風的機會大幅提升。因此定期量血壓至關重要,否則等到出現嚴重問題通常已經太晚了。

該文件的主要作者、同時也是醫學中心婦女心臟健康計劃主任安吉拉·赫姆·馬斯(Angela HEM Maas)博士說:「高血壓在男性中被稱為高血壓,但在女性中通常被錯誤地認為是『壓力」或『更年期症狀』」。但正因為忽略導致婦女延誤治療,使她們更容易出現心力衰竭和中風等疾病。

▼大多數的高血壓患者都是沒有任何感覺,或症狀;不過有些人在血壓升高的時候,會有一些小幅度的症狀。(按圖 👇👇👇)

相關文章:【高血壓】劇烈頭痛心悸又易倦 35歲以下血壓高小心潛藏5大疾病

50歲的女性每兩個人就有一個人是高血壓高風險族群!

加上婦女本身如果有妊娠併發症、提早更年期等,未來都可能會增加心臟病的風險,馬斯博士說:「相較起來男性對高血壓的重視程度更高,女性的治療則不那麼理想。 因為婦女們經常將血壓升高解釋為與壓力有關,並不總是對高血壓的診斷和治療持開放態度。」

在臨床上醫生通常可能需要更多時間才能說服婦女開始進行治療,馬斯博士說:「因為剛好高血壓的發作時間通常是在更年期開始的時候,這會導致重疊的症狀,而這些症狀並不能總是得到適當的判斷。」

像是熱潮紅、睡眠障礙、胸痛、心律不整、頭痛、呼吸急促等,這些都是更年期與高血壓相似的症狀重疊,加上在更年期間血壓是相對不穩。國際上曾做過統計,50幾歲的女性每兩個人就有一個人是高血壓高風險族群,甚至是已經有了高血壓問題。

▼各階段更年期會有那些症狀呢?(按圖 👇👇👇)

+ 3 + 3 + 3

相關文章:【更年期】45歲後更年期分3階段 7大貼士舒緩更年期症狀少煩燥

女性停經後更應該注意高血壓問題

但耳鳴、血尿、無尿等症狀則是潛在的高血壓症狀,馬斯博士認為:「這樣預防必須儘早開始,醫生必須對女性與男性進行不同的評估,不單只看膽固醇的數值。」

且醫生擔心如果患者在40多歲或50多歲時沒有控制血壓,當愈拖愈久高血壓更難治療,加上停經後少了雌激素的保護。Maas強調:「雌激素是年輕女性中最理想的血管擴張劑,但停經後這種情況逆轉了,雌激素不能阻止血管衰老。」

過往統計在50歲以下,女性發生心血管事件的風險要比男性低,但是這種變化在50到70之間。70歲以後,女性處於更高的風險中。愈早開始關注自己高血壓的狀況,更能讓自己遠離心血管疾病的威脅。

▼ 量血壓有助你監測自己的血壓變化,還要左右手分別量度,因為左右手血壓的差異,可能是疾病的警號!(按圖 👇👇👇)

+ 6 + 6 + 6

相關文章:高血壓|左右手上壓唔同增中風機會60%!3大原因相差幾多要就醫?

相關文章:【高血壓】益生菌、午睡助降血壓 食藥以外血壓自然降的15個方法

+ 40 + 40 + 40

參考文獻:Hypertension symptoms in women often mistaken for menopause

延伸閱讀:焦慮、煩躁、渾身燥熱又失眠!讀懂更年期症狀,讓自己做好前、中、後準備

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】