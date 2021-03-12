高血壓｜胸痛氣促高血壓以為更年期？15招降血壓日吃2片朱古力！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-12 10:02

醫生總是再三強調改善「高血壓」的重要性，即使再耳提面命，但偏偏很多時候患者就聽不進去。根據最新的《歐洲心臟病學會共識指南》，內科及婦產醫生都提出共同看法，認為應加強對中年女性高血壓的檢測，因為高達50％的女性在60歲之前出現高血壓，但很多時候都誤以為是更年期所造成。

熱潮紅、頭暈、心律不整是高血壓？還是更年期？

高血壓在男女之間可以以不同的方式表現出來，但通常沒有任何症狀，但已經讓我們血管受到破壞，後期出現心臟病、中風的機會大幅提升。因此定期量血壓至關重要，否則等到出現嚴重問題通常已經太晚了。

該文件的主要作者、同時也是醫學中心婦女心臟健康計劃主任安吉拉·赫姆·馬斯（Angela HEM Maas）博士說：「高血壓在男性中被稱為高血壓，但在女性中通常被錯誤地認為是『壓力」或『更年期症狀』」。但正因為忽略導致婦女延誤治療，使她們更容易出現心力衰竭和中風等疾病。

▼大多數的高血壓患者都是沒有任何感覺，或症狀；不過有些人在血壓升高的時候，會有一些小幅度的症狀。（按圖 👇👇👇）

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50歲的女性每兩個人就有一個人是高血壓高風險族群！

加上婦女本身如果有妊娠併發症、提早更年期等，未來都可能會增加心臟病的風險，馬斯博士說：「相較起來男性對高血壓的重視程度更高，女性的治療則不那麼理想。 因為婦女們經常將血壓升高解釋為與壓力有關，並不總是對高血壓的診斷和治療持開放態度。」

在臨床上醫生通常可能需要更多時間才能說服婦女開始進行治療，馬斯博士說：「因為剛好高血壓的發作時間通常是在更年期開始的時候，這會導致重疊的症狀，而這些症狀並不能總是得到適當的判斷。」

像是熱潮紅、睡眠障礙、胸痛、心律不整、頭痛、呼吸急促等，這些都是更年期與高血壓相似的症狀重疊，加上在更年期間血壓是相對不穩。國際上曾做過統計，50幾歲的女性每兩個人就有一個人是高血壓高風險族群，甚至是已經有了高血壓問題。

▼各階段更年期會有那些症狀呢？（按圖 👇👇👇）

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女性停經後更應該注意高血壓問題

但耳鳴、血尿、無尿等症狀則是潛在的高血壓症狀，馬斯博士認為：「這樣預防必須儘早開始，醫生必須對女性與男性進行不同的評估，不單只看膽固醇的數值。」

且醫生擔心如果患者在40多歲或50多歲時沒有控制血壓，當愈拖愈久高血壓更難治療，加上停經後少了雌激素的保護。Maas強調：「雌激素是年輕女性中最理想的血管擴張劑，但停經後這種情況逆轉了，雌激素不能阻止血管衰老。」

過往統計在50歲以下，女性發生心血管事件的風險要比男性低，但是這種變化在50到70之間。70歲以後，女性處於更高的風險中。愈早開始關注自己高血壓的狀況，更能讓自己遠離心血管疾病的威脅。

▼ 量血壓有助你監測自己的血壓變化，還要左右手分別量度，因為左右手血壓的差異，可能是疾病的警號！（按圖 👇👇👇）

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參考文獻：Hypertension symptoms in women often mistaken for menopause

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