肝癌｜右肩痛吐血肝癌3大警號！肥胖脂肪肝7類人高危留意大便？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-28 02:51

肝臟是全身上下「最沉默的器官」，而肝癌也被稱為是「沉默殺手」，以台灣為例一年奪走7000多條台灣人性命。為何肝臟如此沉默，即使罹患肝癌卻又不痛、不癢，一起透過VR實境來了解。

台灣中山醫院家庭醫學科主治醫師陳欣湄指出，在VR實境中，看到腹腔中酒紅色的器官就是肝臟，下方就是胃、腸等器官，而布滿全身的黃色細條是神經系統；但肝臟內卻沒有神經系統，即使長腫瘤也不會感到疼痛，通常肝腫瘤大到刺激到橫隔膜，才會感到不舒服。

肝臟內卻沒有神經系統，即使長腫瘤也不會感到疼痛，通常肝腫瘤大到刺激到橫隔膜，才會感到不舒服。（健康2.0授權使用）

▼肝癌3大徵兆（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1. 右肩疼痛

交感神經負責控制內臟的感覺，一旦肝臟產生了問題，痛覺可能會隨著神經節往上傳達至腦部，產生右肩疼痛的反射神經痛。

2. 黃疸

當肝腫瘤大到壓迫膽管，導致膽管阻塞，膽汁從血管流出去跑到全身，患者皮膚就會變黃、抽血檢查也可以發現。

3. 吐血

肝臟與凝血的功能合成有關，當肝臟功能不好，凝血功能變差，就可能發生出血症狀。

正常的肝臟富有彈性，一旦肝臟長腫瘤，肝臟的硬化過程中，導致血液回流出現問題，而其中的肝門靜脈負責營養補充及分解；若是連結胃及食道的血管發生血液阻塞，進而造成食道靜脈曲張，就會產生大量出血，出現吐血或血便的症狀。

肝癌7大高風險族群

陳欣湄強調，肝癌一旦出現症狀，通常為時已晚，因此及早發現、及早治療非常重要，尤其是酗酒、熬夜、抽煙、脂肪肝、肥胖、慢性乙型肝炎、慢性丙型肝炎等7大高風險族群，應定期到家醫科或腸胃科回診追蹤檢查。

相關文章：【肝病】口臭疲倦午後微燒 肝病5大初期病徵不止眼睛變暗黃

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

「脂肪肝」原因不只酗酒、肥胖，3件事讓脂肪肝消失

【本文獲「TVBS」授權轉載。】