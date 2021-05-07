青梅營養｜促新陳代謝排宿便4好處　這樣吃增鈣吸收2類人忌空腹食

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-07 17:02

正值青梅盛產季節，許多人都會買新鮮青梅做梅酒，喝起來酸酸甜甜的梅酒，真的好滋味。台灣營養師夏子雯就說，新鮮的青梅，酸度高甜度低，採收後不耐久存，通常會加工來延長保存期限。

▼青梅營養（按圖看清👇👇👇）

青梅促進腸道蠕動

夏子雯表示，青梅1顆的熱量約20大卡，含有維他命B1、B2、C，以及鈣、鎂、磷、鐵、鉀等礦物質，而酸味則來自於多種有機酸，如蘋果酸、檸檬酸、酒石酸、琥珀酸等，餐前食用可刺激唾液分泌、增加食慾、有助胃酸分泌、促進腸道蠕動、消除腹脹，也有助於提高鈣質的吸收率；其中的酚類化合物，如綠原酸、兒茶素、咖啡酸等抗氧化物質，來調節生理機能、幫助身體新陳代謝。

青梅幾分熟適合做梅酒？

6分熟為深綠色：剛摘採下來，可做成脆梅。 7分熟為青綠色：可做成紫蘇梅、話梅、茶梅及梅子酒。 8分熟為黃綠色：可做成軟梅。 9分熟呈現黃色：黃梅，質地軟具有香味，可做成果汁、果醬、梅醋。 完全成熟呈現紅色：不適合做成加工品。

2種人吃青梅要注意

夏子雯提醒，青梅含有豐富的有機酸，雖然助消化，但也因酸度高，對於腸胃道功能較弱、或是有胃潰瘍的人，不建議空腹食用；此外，青梅在加工的過程當中會添加許多糖與鹽，無形中就會增加許多熱量及鈉量，吃多了容易影響血糖、血脂肪及血壓，有三高等慢性疾病的人，都應控制攝取的分量喔。

另外，青梅雖屬於鹼性食物，但人體的體質是由複雜的生理系統維持動態衡定，無法單靠梅子的鹼性成分來改善體質，均衡飲食才是王道。

2招挑選青梅

1. 應避免有破損或斑點，有破損時容易發霉。

2. 避免顏色過於鮮艷、味道刺鼻的梅子製品；若沒有完整的外包裝，也建議不要購買。

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