香腸檢測：Eckrich最高卡高脂1條=4匙油！哪款最低鈉點食減腎負擔

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-05-16 17:00

香腸是早餐、小吃或燒烤最受歡迎的食物，百搭又方便，不過早有研究指，香腸含有致癌物質，高鹽高脂又高鈉，一日幾條隨時影響心血管和腎臟健康！這次記者走訪超級市場，比較了12款不同品牌的腸仔，看看哪款最高脂肪、最高熱量和最高鈉。長期食用有什麼健康風險，怎樣吃才最易致癌？

▼雖然方便，但食多可易肥又致癌？即睇12款超市常見香腸營養資料：（按圖👇👇👇）

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今次記者於連鎖超市Market Place by Jasons，比較了12款分別來自香港、台灣、德國、美國和英國的香腸，包括港人最愛的廚師腸、脆皮芝士腸、司華力腸、雞肉腸、早餐腸等，比較它們的卡路里、脂肪含量和鈉含量。原來早餐食一條腸，已經為心血管和腎臟增加不少負擔！以1條大香腸比較，美國太陽牌高級雞肉腸最低鈉；細條的以金妹牌脆皮芝士焗腸最鈉含量最少。

今次檢測的12款香腸中，有餡料的香腸，例如加入芝士、香蒜、煙肉和香草的平均熱量、鈉含量和脂肪含量都較高。

▼最高卡路里香腸排名前五位：（按圖👇👇👇）

腸仔熱量：1條＝1碗白飯

卡路里（熱量）是人體動力的來源。根據食安中心數據，成年人每日應吸收的熱量如下：

男性： 18歲～30歲：2400千卡 31歲～60歲：2350千卡 61歲以上：1950千卡

女性： 18歲～30歲：1900千卡 31歲～60歲：1850千卡 61歲以上：1700千卡

別以為香腸一條只有百多二百千卡，以一碗白飯220千卡計算，吃一條煙肉芝士香腸，所攝取的卡路里已接近一碗飯，而且烹調方法亦會增加熱量，尤其很多人喜歡煎或燒烤，加入更多油和醬料，隨時一份早餐已令熱量超標。

若想健康，最好的辦法是少吃為妙。不過若真的想吃，可以選擇沒有餡料的香腸，還在烹調過程中減少油的用量，或用清蒸。

卡路里攝取過量可致肥＋高血壓

▼最高脂肪香腸排名前五位：（按圖👇👇👇）

成人每日攝取脂肪建議

脂肪，即甘油三酸酯，分為飽和脂肪和不飽和脂肪，因此並非所有脂肪都對人體有害。每克脂肪可提供9千卡能量。它負責運送脂溶性維他命A、D、E、K，同時能保暖。然而，攝取過量脂肪會增加患上多種疾病，例如心臟病、肥胖症、高血壓、糖尿病及癌症的風險。

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成人每日的脂肪攝取量，應為每天所需能量的20％～35％，若要預防非傳染性疾病，例如心血管疾病、癌症、高血壓等，每日脂肪攝取量應為15％～30％。脂肪來源包括沙律醬、牛油、煮食油脂、煎炸食品等。

市面上的香腸成分各異，例如豬肉、雞肉，為了增加口感和味道，大部分香腸都會混合肥肉和瘦肉，腸衣則為動物內臟造成，熱量較高。除了肉類、腸衣和餡料，還有大量調味料和添加劑，令脂肪含量增加。若想選擇脂肪含量較低的香腸，不妨食用雞肉製的香腸。

▼肥胖引致血糖高，高血糖又會出現什麼症狀呢?（按圖 👇👇👇）

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鈉超標損腎

▼最高鈉香腸排名前五位：（按圖👇👇👇）

食鹽是「氯化鈉」的化合物，鈉只佔當中的40%，即每克食鹽含400毫克鈉，以一茶匙鹽（約6克）為例，即含有2400毫克鈉。

據食物安全中心資料顯示，世界衞生組織建議，成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（略少於一平茶匙鹽），惟現時國際間對於高鈉食品的定義並無共識，英國國民保健服務處則建議，每100克食品若含多於1.5克鹽（約600毫克鈉），即屬高鈉食品。

香腸在製作過程中為了增添食物香味和味道，都會加入大量添加劑和調味料，對健康有害無益。我們一起來看看美國某品牌的香腸添加劑：

在一包共6條的香腸中，調味料分別有：香料、鹽、乾葡萄糖漿、糖、糖粉、豬肉蛋白、洋蔥粉、大蒜粉、菜籽油、乳清粉；添加劑則包括酸味劑、穩定劑、抗氧化劑。大量的調味料令鈉含量超標，吃一條已經等同吃了2茶匙食鹽，對腎臟造成沉重負擔。

▼6種攝取過量鈉可能出現的症狀（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：除了香腸鈉超標，原來日常飲食不知不覺中已鈉超標！快看調味粉鈉含量！（按圖 👇👇👇）

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香腸食多可致癌？

多份研究報告已明確指出，加工肉類食物會有增加患癌風險，包括香腸、午餐肉、煙肉等，多吃無益。你又知道香腸中哪些成分會致癌嗎？

食安中心引述國際癌症研究中心IARC的研究，將香腸、火腿及熱狗等加工肉品列為一級致癌物。這些食品裡添加「亞硝酸鹽」，而肉類中本來就存在「胺類」物質，當亞硝酸鹽與胺類物質結合，就可能會轉變為致癌物質「亞硝胺」，增加罹患大腸癌的風險。

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