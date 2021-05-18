護眼｜眼屎多淚腺退化眼窩痛老花？眼睛老化6警號筷子變彎即就醫

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-18 21:02

人一天當中，只有睡覺的時候沒有使用眼睛，其他時間無論是上班、休息放鬆時，眼睛都還要持續維持工作狀態，也因此眼睛老化的速度其實超乎我們想像的快速。

▼眼睛老化的6大警訊（點擊下圖看清👇👇👇）

1. 眼睛乾澀、酸脹、眼屎變多：淚液、淚腺退化

當眼睛出現乾澀、酸脹、疲勞、癢，甚至會有紅腫刺痛感，眼睛的分泌物也變多，那就代表很可能是乾眼症。雖然乾眼症好像是一種很普遍的疾病，並不會馬上造成視力下降，但它其實已經代表淚腺的功能在退化。

▼眼屎反映什麼健康問題？（按圖👇👇👇）

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2. 眼窩脹痛、頭暈：老花眼／眼壓過高

最常出現的眼睛老化其實是老花眼，許多人以為老花眼就是「看遠很清楚、看近不清楚」。事實上，很多人近視很深，所以遠處的地方也一樣看不清楚，所以老花眼的最明顯症狀就是「視力下降」。

因為不自覺想要看清楚，就會用力去擠眼睛，結果讓眼窩脹痛、頭暈，又被以為是眼壓高的症狀，點了眼藥水卻不會改善。這其實水晶體已經有點退化了，最好要去眼科做個檢查。

3. 飛蚊症：視網膜退化

如果眼睛前會看到很多小黑點，像是飛來飛去的蚊子一樣，尤其是盯著空白地方的時候更明顯，或是看到透明的不明物體、像蟲一樣的黑條紋，就代表是「飛蚊症」。而飛蚊症其實代表支撐視網膜的玻璃體的退化，就像把枕頭裡的棉花抽掉，視網膜失去支持力，就有可能剝離。

了解飛蚊的徵狀和成因：（按圖）

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4. 眼睛某區出現黑影，感覺模糊：黃斑部／視神經退化

黃斑部病變在早期，會覺得眼球中心看到的東西愈來愈暗，變得模模糊糊的，覺得要很用力才看得清楚。而青光眼也會因為視神經的壓迫，讓眼前覺得暗暗的。

5. 視力下降：水晶體／視網膜退化

視力下降是眼睛最常出現的退化症狀之一，因為眼睛的功能就是來看東西的，所以只要有一個地方不對勁，就會造成視力受損；但一般人會認為，只是近視加深而沒有去管，結果視力退化得愈來愈明顯。老花眼、白內障、黃斑部病變、視網膜病變、青光眼都可能有視力下降的症狀，代表水晶體、視網膜的退化，最好及早就醫檢查，並且持續追蹤眼睛的狀況。

6. 看東西變2個、變彎曲：黃斑部退化

在黃斑部病變造成視覺一直覺得暗暗的後，視野中心會開始覺得物體「扭曲」，原本是直的，卻會看成彎的，比如筷子拿到眼前，會覺得筷子變成彎的，很難使用。

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