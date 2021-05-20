水腫｜吃太鹹多喝水助排鈉？乳酪木瓜補5類高鉀食物免加重腎負擔

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-20 10:02

在吃完重鹹的一餐之後，我們常會覺得特別口渴，會想一直喝水，甚至會覺得多喝水就可以幫助鈉排出，台灣Heho營養師宜庭要提醒大家，補充足夠水分固然重要，但更好的作法是要補充足夠的鉀離子，平衡體內電解質。

台灣衛福部建議成人每天鈉總攝取量上限是2400毫克，也就是6公克食鹽（約一茶匙），但由兩次國民營養健康狀況變遷調查結果發現，台灣內19-30歲的年輕世代男生、女生每天鈉攝取高達4599毫克及4096毫克，達建議量的1.9倍和1.7倍！

▼吃太鹹多喝水可以幫助排鈉？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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當飲食中吃太鹹，身體攝取過高的鈉，為了維持平衡的滲透壓，身體會透過刺激口渴反應喝更多水，並刺激讓腎臟保留更多水分，所以會容易有水腫、眼皮浮腫的狀況，甚至會加重心血管系統和腎臟的負擔。

這時候補充足夠的水分可以幫助身體的循環代謝，但要直接透過尿液排出更多的鈉的能力有限，如果一下子吃進太多鈉，身體會需要2-3天的時間重新達到鈉平衡，無法直接緩解吃太多鈉造成的傷害。心肺衰竭或腎臟病患者喝太多水，反而會增加器官負擔，甚至有危及生命。

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高鉀食物幫助鈉排出 有助改善高血壓

最根本的改善方式，當然是控制鈉的攝取量，降低鈉攝取可以改善高血壓已是經醫學實證的事實。但是難免會有不小心吃太鹹的時候，建議可以多補充「高鉀」食物，透過調整鈉和鉀的比例，達到降低血壓的作用。

一般人腎臟功能正常者，多攝取來自食物中的「鉀離子」，鉀的最低需求量約為一天 2000毫克，當攝取量達到4700毫克時有助於改善高血壓；但要特別注意的是，腎臟病患者因無法透過腎臟排除鉀離子，必須嚴格限制鉀的攝取，所以不建議食用以下高鉀食物（每份>300 mg）。

1. 青菜類：落葵薯、莧菜、菠菜、通菜、 馬蹄、茼蒿、紅莧菜、白鳳菜、韭菜、黑甜菜、西蘭花、芹菜、甘薯葉、苜蓿芽、草菇、金針菇、柳松菇、洋菇、猴頭菇

2. 水果類：美濃瓜、哈蜜瓜、木瓜、玫瑰桃、奇異果、士多啤梨、車厘茄

3. 全穀根莖類：山藥、皇帝豆、南瓜

4. 奶類：牛奶、乳酪

5. 其他：雞精、肉湯、低鈉鹽、梅子汁、水果乾

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延伸閱讀：

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

參考資料：

- Relationship between Sodium Intake and Water Intake: The False and the True

- 光田綜合醫院─高鉀飲食

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