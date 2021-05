水腫｜吃太鹹多喝水助排鈉？乳酪木瓜補5類高鉀食物免加重腎負擔

撰文: Heho健康 最後更新日期: 2021-05-20 10:02

在吃完重鹹的一餐之後,我們常會覺得特別口渴,會想一直喝水,甚至會覺得多喝水就可以幫助鈉排出,台灣Heho營養師宜庭要提醒大家,補充足夠水分固然重要,但更好的作法是要補充足夠的鉀離子,平衡體內電解質。

台灣衛福部建議成人每天鈉總攝取量上限是2400毫克,也就是6公克食鹽(約一茶匙),但由兩次國民營養健康狀況變遷調查結果發現,台灣內19-30歲的年輕世代男生、女生每天鈉攝取高達4599毫克及4096毫克,達建議量的1.9倍和1.7倍!

當飲食中吃太鹹,身體攝取過高的鈉,為了維持平衡的滲透壓,身體會透過刺激口渴反應喝更多水,並刺激讓腎臟保留更多水分,所以會容易有水腫、眼皮浮腫的狀況,甚至會加重心血管系統和腎臟的負擔。

這時候補充足夠的水分可以幫助身體的循環代謝,但要直接透過尿液排出更多的鈉的能力有限,如果一下子吃進太多鈉,身體會需要2-3天的時間重新達到鈉平衡,無法直接緩解吃太多鈉造成的傷害。心肺衰竭或腎臟病患者喝太多水,反而會增加器官負擔,甚至有危及生命。

高鉀食物幫助鈉排出 有助改善高血壓

最根本的改善方式,當然是控制鈉的攝取量,降低鈉攝取可以改善高血壓已是經醫學實證的事實。但是難免會有不小心吃太鹹的時候,建議可以多補充「高鉀」食物,透過調整鈉和鉀的比例,達到降低血壓的作用。

一般人腎臟功能正常者,多攝取來自食物中的「鉀離子」,鉀的最低需求量約為一天 2000毫克,當攝取量達到4700毫克時有助於改善高血壓;但要特別注意的是,腎臟病患者因無法透過腎臟排除鉀離子,必須嚴格限制鉀的攝取,所以不建議食用以下高鉀食物(每份>300 mg)。

1. 青菜類:落葵薯、莧菜、菠菜、通菜、 馬蹄、茼蒿、紅莧菜、白鳳菜、韭菜、黑甜菜、西蘭花、芹菜、甘薯葉、苜蓿芽、草菇、金針菇、柳松菇、洋菇、猴頭菇

2. 水果類:美濃瓜、哈蜜瓜、木瓜、玫瑰桃、奇異果、士多啤梨、車厘茄

3. 全穀根莖類:山藥、皇帝豆、南瓜

4. 奶類:牛奶、乳酪

5. 其他:雞精、肉湯、低鈉鹽、梅子汁、水果乾

