頭皮｜一片片或細碎3大成因　去油抗屑洗頭水小心愈用愈多頭皮！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-30 17:02

頭皮癢、又掉屑好令人困擾！只要輕輕撥弄頭髮，頭皮屑就如同雪花般飄落，讓人尷尬不已。想要減少頭皮屑，就必須先找出原因，再對症治療，以下告訴你3種造成頭皮屑的常見原因。

▼頭皮屑掉不停的常見三大原因（按圖了解👇👇👇）

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1. 脂漏性皮膚炎

會產生頭皮屑，最常見的原因就是「脂漏性皮膚炎」，皮膚有過多的油脂，混合了髒污，而形成大量的頭皮屑，而且頭皮屑很油膩，呈現一片一片的形狀。

而通常脂漏性皮膚炎的人，眉心、鼻翼兩側也比較容易出油脫皮，如果想要改善，可以選擇含「吡硫鎓鋅」 （Zinc pyrithione）的洗髮精（洗頭水）；Zinc就是帶有「鋅」的成分，可以幫助減少油脂，大部分常見的抗屑洗髮精，都是添加這類的化學物質。

2. 過敏性濕疹

這類型的頭皮屑看起來是乾燥、細碎的頭皮屑。如果頭皮屑不是脂漏性皮膚炎造成的，而是過敏性的濕疹，那麼在使用了抗屑、去油洗髮精，反而會變得更嚴重，因此必須先找出過敏的原因，才能解決問題。

例如有人是對染髮劑過敏，如果再用去油洗髮精，反而讓頭皮失去保護，會變得更癢、角質更多，頭皮屑自然也就更多；有些人可能就是對洗髮精過敏，必須更換洗髮精才能解決，像這種情況，建議可以看醫生先找出原因，再來了解自己到底適合什麼樣的洗髮精。

3. 乾癬

乾癬的頭皮屑在頭上有一層厚厚的銀白色皮屑，而且跟正常皮膚有明顯界線，在皮屑的底部是發紅增厚的皮膚。

乾癬又稱作牛皮癬，是一種自體免疫疾病，除了頭皮之外，四肢關節、軀幹等地方，頭皮也是好發的部位。容易出現一塊一塊的皮膚病，輕輕一碰就會掉下一大堆白色皮屑。這類疾病不但不能去油，還要努力的保存油脂，避免疾病惡化。可以使用外用藥劑或是口服藥治療，洗髮精則是選用適合乾性膚質、乾性髮質的洗髮精。

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日常小要點，有助改善頭皮屑

頭皮屑在壓力大、免疫力差的時候，會更嚴重，平時作息要正常，儘量不要熬夜、適時紓壓，提升免疫力；飲食要均衡，對毛髮及皮膚都有幫助，尤其是發炎時，切忌吃辛辣刺激的食物。

如果癢的話，建議不要用指甲抓，可以用指腹按摩頭皮，避免過度刺激；梳頭也是同樣的道理，大力梳頭會使得頭皮屑的增生速度更快。

以上資訊僅供參考，若有嚴重頭皮屑狀況，請務必先去就診找出真正原因，勿相信偏方以免讓皮膚狀況愈來愈糟。

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