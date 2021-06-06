消化不良｜新陳代謝慢胃口差　腸道逆齡4招起床喝暖水食油點揀？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-07 00:10

30歲是開始初老的分水嶺，新陳代謝開始走下坡，年過50若沒有特別保養，身體更是會加速老化，不僅健診報告滿是紅字，看上去也蒼老許多。50歲以後的人生下半場，熟齡男女該如何保養身體？營養師教你從腸道開始保養起。

年紀大，腸胃消化吸收狀況不如從前

台灣營養師林俐岑指出，年紀愈大，不僅食慾差、胃口不佳，腸胃的消化吸收狀況不如從前，食物吃下肚卻消化不良、營養吸收也差，身體自然無法健壯。因此，想要身體更健康，就從「腸道保養」做起。以下林俐岑教你4招讓腸道逆齡的保養之道。

腸道逆齡4秘訣（點擊下圖看清👇👇👇）

1. 攝取足夠纖維食物、補充水分

林俐岑說明，纖維就如同掃把一般，纖維豐富的食物吃不夠，清掃腸道髒污的能力也會不足。除了每天基本的3蔬（1碗半熟蔬菜）2果（2顆拳頭分量）之外，全榖雜糧食物的纖維量也是多得驚人，但纖維吃得夠還不足以還給你順暢力，還需要攝取足夠的水分。

水分的計算其實是「客製化」的，依照個人的體重乘以30-40，才是你個人化的每日水分建議攝取量！纖維吸水膨脹才會去刺激腸道蠕動，幫助排便。所以每天早晨起床，喝1杯溫水，能開啟一天的順暢力。

2. 攝取好油

許多人擔心怕胖，完全不敢碰油，幾乎採取無油料理，殊不知無油料理不僅讓人皮膚缺乏滋潤沒有光澤，還會讓腸道乾澀。所以，適量攝取好的油脂，像是橄欖油、芝麻油、苦茶油、亞麻籽油、牛油果油等，讓腸道滋潤，排便更給力。

相關文章：【早餐】牛奶＋雞蛋都冇益？專家揭5大假營養早餐損腸胃免疫力👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

3. 補充具有腸道保健的益生菌

林俐岑提到，益生菌不一定要補充，應該要視每個人的狀況。若你是天天三餐外食族的人，飲食又傾向於肉食主義者，腸道菌相肯定以壞菌當道，就會建議除了蔬果要多攝取之外，也需要補充一些對腸道保健有益處的益生菌，逆轉腸道菌相，有助於還給腸道年輕力。

4. 順時鐘腸道按摩SPA

隨著年紀增長，若運動量不夠的50歲族群，很明顯腸道蠕動的力量會減弱；林俐岑建議，趕緊增加一些運動量來鍛鍊身體的肌力及核心肌群，此外，對於腸蠕動慢的人來說，也可以透過自我順時鐘按摩腸道的方式，來增加腸道的蠕動力。另外，也要留意按摩的時間，建議在「早晨起床餐前」或「餐後2小時」按摩。

相關文章：【大腸癌】常生暗瘡大便極臭大腸癌先兆？10條問題即測腸道年齡👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

相關文章：【益生菌】便秘嗜甜生濕疹 大腸壞菌多6大徵狀吃蕉助增益生菌？👇👇👇

延伸閱讀：

脹氣、消化不良與便袐 試試這2道茶飲+3穴位有效

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」