經痛｜阿Sa痛到唔想做女人？中醫師推1款茶3穴位止痛最強好過食藥

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-10 10:02

一些地方軟封城、在家工作卻經痛了怎麼辦？您可以試試藝人阿Sa分享的「三棗水」，也可以試試台灣本土治經痛偏方「黑糖水」。中醫師說，三棗水和黑糖水適用輕度經痛止痛，真的很痛可以試試最威的婦科聖方「當歸白芍茶」。怕吃藥的人快按這3個穴，不用吃藥也有止痛效果。

阿Sa喝了三棗水擺脫經痛

提到「經痛」，10個女生中有6、7個都會舉手坦承自己曾有經痛困擾，藝人阿Sa蔡卓妍就分享自己都是靠「三棗水」解了她多年經痛問題。阿Sa說她在中學和初出工作時曾因經痛無法上學上班，還一度厭世不想當女人了！後來朋友推薦她喝三棗水，才終結了她多年的經痛問題。

▼阿Sa因為經痛有幾困擾？她飲用的三棗茶是什麼？（按圖👇👇👇）

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阿Sa提供的三棗水材質是南棗3粒、無核紅棗3粒、蜜棗1粒，三棗洗淨後，去籽、剪碎放到500cc的熱水中。用保溫壺燜著，約20分鐘後即可飲用。她說，靠三棗水保養後，就不再經痛了，她更笑說「這一杯養生飲改變了她的人生」，所以分享給大家，還說男人喝也有保養效用。

台灣本土黑糖水、薑汁紅糖水也不錯

不過台灣長庚醫院中醫內科主任陳俊良說，三棗水中除了紅棗為中醫藥用以外，南棗和蜜棗都是食物，不具治療效果。所以如果阿Sa光喝三棗水經痛就好了，陳俊良認為應該屬於輕度經痛。如果是輕度經痛，台灣女性不必買三種棗，媽媽常教的黑糖水，或是薑汁紅糖水，也都很有效。

陳俊良說，經痛程度分為1到10級，1到3級是輕度，症狀最多到小腹脹痛、腰痠，但不影響正常生活。4到6級是中度經痛，腹痛和腰痠加劇，有些還有噁心嘔吐症狀，需要靠止痛藥等藥物輔助緩解。如果是7級經痛以上，屬於嚴重級，這些很可能都是「繼發性經痛」，也就是可能有子宮肌瘤，甚至是子宮內膜異位症、朱古力瘤、異位瘤等，已經有器質性疾病才引起的經痛，要就醫治療才能解除疼痛。

經痛10級，中級以上三棗水就沒效了

陳俊良說，如果是中級以上經痛，不管是三棗水或是黑糖水、薑汁紅糖水都沒用，必須用到有藥效的藥材。與其喝三棗水，不如用最威的經痛茶飲：當歸白芍水。他表示，其實並不建議有經痛的人自己吃藥，因為引起經痛有很多不同體質，應該要辨證論治。中醫治療經痛非常有效，女性有經痛還是去看婦產科，或請中醫師診療後，對症下藥才能完全解症。

最威止經痛「當歸白芍茶」（按圖👇👇👇）

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材料：當歸10克， 白芍15克。

泡法：

1. 藥材洗淨，用300到500cc滾開水沖入，可以放入有蓋的茶杯，或保溫瓶中燜著。

2. 待半小時後可倒出來飲用。

記得茶泡好後沒喝完要冰起來，等要喝的時候再溫一下。因為夏天藥材容易發酸，冷藏可避免藥材和藥汁酸掉。

女性原發性經痛通常是血液循環不佳、血虛等問題。當歸可補血養血、通經活絡，是中醫婦科疾病常用藥材。而白芍也有補血柔肝、平肝止痛、斂陰收汗等功效， 對於因為血虛、陰虛引起月經腹痛、冒冷汗的症狀有改善效果。

中醫治經痛很有效，快找專業中醫師治療

在中醫治療經痛藥方中，也有被稱為婦科聖藥的「當歸芍藥散」，成份有當歸、白芍、川芎、茯苓、白朮、澤瀉，還被說「比四物湯更好用」。陳俊良說，四物湯也是治療經痛常用的藥，重點是要辨證論治，這兩者各有不同的強項，適用不同經痛。他強調：中醫治療經痛有神效，但一定要請專業中醫師診斷是哪種體質，選擇適合證型的治經痛藥物，一定可以擺脫經痛。

3個穴不吃藥止痛也有效

如果是怕吃藥又想止痛，陳俊良建議可以按3個穴位，第一個是內踝上3寸高的「三陰交」。第二個是手的虎口中間的合谷穴。第三個穴是「內關穴」，位置在手腕內橫線上3指寬的位置。

止痛的時候可選一個穴，每次按到有痠脹感後，3到5秒後放開，可以連續按10到15下，連續按1分鐘，就會有止痛效果。

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