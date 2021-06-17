長者胃酸倒流症狀大不同　小心選擇治療減相互作用

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-17 12:30

七十多歲的陳伯伯(化名)體型肥胖，並患有糖尿病及高血壓，最近因胸口痛楚而求醫，擔心心臟出現毛病，但經過檢查後卻確認他的不適是源自胃酸倒流。

胃酸倒流的「火燒心」不常見於長者

當大部份人以為胃酸倒流這都市病只困擾上班一族時，原來此病在長者身上並不罕見，約有一成長者都患有胃酸倒流，而且他們的徵狀跟年輕胃酸倒流患者不同。

胃酸倒流的典型徵狀是胸部出現如「火燒心」的灼痛感，及感到酸性液體從胃部上湧。 然而，患上胃酸倒流的長者未必出現上述徵狀，反而會感到胸痛、喉嚨疼痛、聲線沙啞、吞嚥困難等，或於晚上咳嗽、出現牙齒受損等情況。

腸胃肝臟科專科醫生李達榮醫生指出，長者機能退化令感覺神經敏銳度變差，有機會把胃酸上湧的感覺混淆為喉嚨痛、火燒心的灼痛感視作為一般胸痛等。這些非典型徵狀容易令長者把這些身體不適與其他疾病混淆：「例如把胸痛以為是心臟不適；喉嚨疼痛、聲線沙啞則是聲帶問題，咳嗽以為是氣管出毛病等等。」這有機會令長者的胃酸倒流延遲得到確診，再加上長者因機能衰退令唾液分泌減少及食道蠕動緩慢，增加胃酸對食道的傷害，所以不少長者確診時已出現併發症，如嚴重食道炎、食道潰瘍、食道狹窄或食道癌前病變的巴洛氏食道症（Barrett's esophagus）等。

腸胃肝臟科專科醫生李達榮醫生指出，長者患上胃酸倒流往往不會出現火燒心等症狀，卻會出現其他非典型症狀。

故此，確診長者的胃酸倒流需要詳細的問診及檢查，例如胸痛等不適是否主要於飯前飯後發生、咳嗽集中在半夜睡覺時出現等；並進行胃鏡檢查以了解食道有否出現胃酸倒流造成的食道發炎甚至併發症，及排除食道癌、胃癌、胃潰瘍等嚴重疾病，也需要進行其他檢查以確認該等症狀並非由其他嚴重疾病所致。如仍有懷疑的話，醫生會安排食道酸鹼度測試，方法是把儀器放進食道內24-72小時去記錄食道的酸鹼度變化，倘若發現食道的pH值低於4，便代表胃酸已湧上食道。

不少長者或會把胃酸倒流引發的胸痛或喉嚨痛等，與其他疾病的症狀混淆，以致延誤治療。

質子泵抑制劑為胃酸倒流一線治療

李達榮醫生指出，目前胃酸倒流的一線治療是質子泵抑制劑(PPI)，它可把胃酸強酸調校至弱酸，讓食道炎在弱酸的環境下逐漸痊癒，以減輕徵狀。患者也需同時戒掉容易令下食道括約肌不正常放鬆的習慣，如進食過飽、餐後三小時內便躺臥休息、飲用或進食辛辣、含咖啡因的飲料、酒精、巧克力、薄荷的食物或飲品等，以減少復發。

前文提及的陳伯伯經過胃鏡檢查後，醫生再根據他的病歷，確診他患有胃酸倒流。當時他的食道已有中度發炎，並有食道裂孔疝這造成食道胃酸倒流的常見情況。不過醫生在處方PPI前，先把他的血壓藥由鈣離子通道抑制劑(calcium channel blocker, CCB)轉為對下食道括約肌影響較少的血管張力素受體阻滯劑(angiotensin receptor blockers, ARB)，並先處理他的幽門螺旋菌感染。

選擇PPI減藥物互相作用

事實上，不少胃酸倒流的年長患者如陳伯伯般，患有其他慢性疾病需服用多種藥物，故此在開展PPI療程時需特別小心，包括考慮長者所服食的藥物會否跟PPI產生相互作用。不少長者因心血管疾病而進行俗稱「通波仔」的心臟血管成形術並放置支架，術後需服食抗血小板藥物以避免血塊於支架形成造成栓塞。其中一種常用的抗血小板藥物氯吡格雷(clopidogrel)需利用肝酵素P450 2C19才能發揮效用，而某些PPI也是需要這種肝酵素來進行代謝。李達榮醫生指出，倘若服用氯吡格雷的長者同時服用這類PPI的話，這兩種藥物會產生相互作用，影響氯吡格雷的功效，增加血塊形成的機會。故此服用氯吡格雷的胃酸倒流患者，可考慮其他治療胃酸倒流的藥物，或較少利用肝酵素P450 2C19的PPI，讓藥物相互作用的情況減至最低。

不少長者需要服食多種藥物，有機會與胃酸倒流的一線治療藥物質子泵抑制劑產生相互作用，令藥效受影響。

李達榮醫生補充，不少長者本患有吞嚥困難，而胃酸倒流更會惡化這情況，令患者難以吞服大體積的藥丸，這也是在選擇PPI時需要考量的地方。總結來說，長者胃酸倒流的症狀並不典型，需要小心留意辨察；當年長患者需要接受胃酸倒流的治療時也面對不少挑戰，必需謹慎規劃，讓治療達到最好的效果。