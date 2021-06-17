降血糖｜羅家英血糖高暫不打疫苗　7秒深蹲降血糖10須知食豆少油

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-17 16:33

73歲汪明荃早前於社交平台上傳自己打科興疫苗的照片，並透露老公羅家英因血糖指數高，需要調整飲食，指數降低一點才可打針。血糖指數幾多才叫高？降血糖又有什麼方法？

汪明荃（阿姐）在Instagram表示自己已經打了第一針科興疫苗，完全沒有任何不適，大家不用擔心她。反而，羅家英血糖指數高，醫生因而不建議打疫苗，要待血糖下降才適合接種。阿姐表示經常提醒他要戒口，但他愈叫愈想食！

▼阿姐打完科興冇不良反應，羅家英血糖指數高，不建議接種疫苗？（按圖👇👇👇）

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降血糖10大須知

羅家英血糖指數高，醫生因而不建議打疫苗，要待血糖下降才適合接種。那麼控制血糖和降血糖有什麼須知？

1. 高血糖標準

要知道何時需要控制血糖，首先要了解血糖指數標準，幾多才算高或患糖尿病。

▼高血糖標準：（按圖👇👇👇）

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2. 高血糖症狀

除了血糖指數，經常肚餓或感到口渴等都是高血糖的症狀，反映血糖指數可能過高。

▼ 高血糖有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

3. 血糖指數升高的因素

高血糖除了有可能是遺傳外，也可能是因為由飲食運動等生活習慣所造成，如果習慣吃太多、不運動，攝取過多熱量或是體內有過多的脂肪，都會讓胰臟過度工作，造成胰島素阻抗，令血糖值維持在高水平。

此外，壓力也會讓身體內分泌失調，導致腎上腺素、皮質醇等壓力荷爾蒙過度分泌，同樣會造成胰島素阻抗，增加高血糖的風險。

4. 高血糖必須食藥治療？

若已確診糖尿病，想只藉着不吃甜或澱粉類食物來控制糖尿病，是不可行的。吃藥的目的是為了矯正血糖代謝的異常，改善胰島素的功能。不過就算有用藥，糖尿病患者也應該要注意飲食，控制血糖。

只有仍屬糖尿病前期的患者，才有可能透過從生活、飲食、運動等各方面，養成良好的習慣來避免惡化。患者應聽從醫生的診斷，接受適當的治療。

5. 控制血糖要計數食飯

不論糖尿病或糖尿病前期的患者，要預防病發或改善病情，要控制飲食中的碳水化合物，即澱粉質及糖類。含有碳水化合物的食物包括五穀、水果、奶類、豆類或高澱粉質蔬菜類等。一般情況，女性每餐約需40至60克碳水化合物，男性約需50至80克，餐與餐之間或睡前也可能需要進食10至20克碳水化合物的小食。

一碗白飯（中號碗）有50克碳水化合物，含量和兩塊半麵包或一碗麵(熟、不計水分)相同，水果則每個含有大約10至20克碳水化合物。個別人士會隨年齡、身高、體重、活動量的不同，碳水化合物的需求亦不同，必需諮詢醫生或營養師。

6. 高纖飲食穩定血糖

纖維素可延長身體吸收碳水化合物的時間，減低對胰島素的需求。纖維素可分水溶性和非水溶性兩類。含較高水溶性纖維的食物包括麥皮、水果和乾豆；含較高非水溶性纖維的食物包括全麥包、蔬菜及水果。

▼富含維他命、礦物質和纖維等營養素的超級食物，有肋降血糖：（按圖👇👇👇）

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7. 揀低升糖食物

升糖指數即是指食物經消化後，影響血糖上升快慢及幅度的數值。選擇「低升糖指數(GI)」的食物，飯後的血糖會升得更平穩。

• 低升糖指數：55或以下

• 中升糖指數：56-69

• 高升糖指數：70或以上

▼水果的升糖指數：（按圖了解👇👇👇）

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8. 少食多餐

控制食量及進食時間，對穩定血糖亦非常重要。「少食多餐」是平衡血糖的飲食口訣，因為正常人進食後，血糖必然上升；而血糖已「踩界」或患者的空腹血糖已經較高，如果再大量進食，飯後的血糖必然飆升得更快，所以每次只進食適量食物，並平均分開時段來進食。

9. 避免煎炸或油多烹調方式

採用低脂肪的煮食方法包括白灼、蒸、燜、燉、焗和少油快炒。避免採用煎、炸和多油炒等高脂肪的烹調方法。選擇煮食油時，宜選擇植物油如花生油、芥花籽油等，避免採用動物脂肪如豬油和牛油。

10. 降血糖運動

運動有助改善胰島素抗拒性，從而維持或減低血糖水平。日本長年致力於糖尿病治療與研究的宇佐見醫師指出，只要持續做7秒深蹲，晚餐也忍住「少吃1碗白飯」，有助血糖值下降，穩定維持在正常範圍內。

7秒深蹲降血糖標準版：

1. 雙臂向前伸，雙腳打開比肩寬 2. 花5秒時間慢慢往下降 3. 直到大腿與地板平行時暫停2秒後，再直接起身

7秒深蹲降血糖輔助版：

1. 雙臂向前伸，抓住椅背，雙腳打開比肩寬 2. 花5秒時間慢慢往下降 3. 直到大腿與地板平行時暫停2秒後，直接起身

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