血栓｜起床頭暈夜精神飯後超眼瞓！4個血濃稠警號小心血栓易中風

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-20 19:02

血液黏稠往往是造成血栓的第一步，如果出現這個問題，就要及早改善身體狀況，以免造成血栓。當你經常出現以下的四個訊號，就說明體內血液黏稠度可能偏高了。

▼當心4個血液濃稠的警號（點擊下圖看清👇👇👇）

1. 早上起床頭暈，愈晚愈清醒

血液黏稠度高的人，在經過長達幾個小時的睡眠，沒有喝水的情況下，早上起床後會感到頭暈、沒有力氣，沒有睡醒後神清氣爽、精力充沛的感覺。而吃過早飯後，大腦才逐漸變得清醒起來。等到晚上，精神狀態反而最好，有的人甚至到了半夜都沒有睡意。

2. 午餐後超級睏，不睡不行

正常人吃過午飯後都會有困倦感覺，但可以忍受，而血液黏稠度高的人，在午飯後馬上就感覺睏、睜不開眼，要立即睡覺，否則全身不適、整個下午都無精打采。這是因為午飯後，腸道血液循環加速，血液黏稠度高的人，大腦血液供應不足，會導致症狀特別明顯。

3. 下蹲時氣短，肥胖者居多

血液黏稠度高的人群中，肥胖者居多，這些人下蹲比較困難，甚至因為過度肥胖而無法蹲著做事，一蹲下就感到胸悶氣短、呼吸不暢。

會出現這些症狀是因為，人體下蹲時，回到心臟的血液減少，加之血液過於黏稠，導致血液循環不足，氧氣與二氧化碳不能完成交換，從而引起呼吸困難、憋氣等機體缺氧現象。

4. 視力突然模糊，一下看不清東西

有些人平時視力還可以，但常出現短暫性模糊，嚴重時甚至突然看不清東西，這個情況容易發生在65歲以上老年人身上。隨著年齡增長，大多數老年人血液黏稠度偏高，血液流通不順暢，營養物質和氧氣不能及時供給視神經，導致視神經和視網膜暫時性缺血缺氧。

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