腸胃炎｜濕重捱夜愛吃雪糕易腸胃炎？淮山扁豆湯2食療+穴位護脾胃

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-06-25 21:00

夏天常喝凍飲、生冷食物，容易出現腹痛、嘔吐等腸胃不適。加上天氣潮濕，更易令人感到疲困，頭重頭痛、全身困重乏力，中醫分享食療和穴位按壓，有助改善腸胃炎等不適。 撰文：註冊中醫師潘咨遐

夏天是腸胃炎的常見發作疾病，主要臨床表現包括嘔吐、泄瀉（即腹瀉）、腹痛，甚至發熱。大多患者起病急，常伴有不潔飲食史。很多患者求診時，會告知消化不良，胃口不佳。

凍飲傷脾胃之餘，還有喉嚨。(VCG)

夏天易有腸胃炎？

香港夏天天氣悶熱，不少人會選擇飲用凍飲和吃生冷食物消暑。如果食物不潔或處理不當，導致寒熱交困於腸胃，損傷脾胃功能。過量飲食生冷會損害體內陽氣，身體變得虛弱，病邪乘虛而入，令人更容易生病。

腸胃炎與濕氣有關

中醫認為腸胃炎主要與濕邪有關，脾失運化，水濕下注大腸，大腸傳導失職，出現泄瀉。 外邪入侵胃，胃氣上升，食物隨逆氣一同向上，導致嘔吐。 這就是腸胃炎時常出現的上吐下瀉，同時也會頭重頭痛、全身困重乏力、胃脹想吐、全身肌肉痠痛等。

濕可分為外濕及內濕 。外濕是能影響身體濕邪偏多與否的外在因素，夏季天氣潮濕，暑氣下逼，將地下的濕氣蒸發上升、長期處於室內冷氣地方，令身體聚濕、或坐在濕潤的草地上等，都會造成外濕。

▼腸胃炎可分為3類：（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1. 寒濕型

症狀：大便偏清稀，甚則如水漾、大便色淺偏土黃色、腹痛腸鳴、嘔吐食物，吐出有力、胸脘滿悶、胃口差（如果兼有外感風寒，則會有畏寒、發燒、頭痛及關節痠痛等症狀）

成因：常飲凍飲、進食生冷食物導致

2. 濕熱型

症狀：腹瀉和腹痛明顯、或瀉後有解便不淨感、大便顏色偏深黃褐、氣味偏臭、肛門有灼熱感、心煩口燥、小便黃

成因：愛吃重口味（如辣、韓燒、飲酒等）、宵夜、捱夜

3. 食滯型

症狀：腹瀉、大便稀、氣味臭如腐爛雞蛋（腐臭味）、無法消化食物、腹部脹滿拒按、腹痛腸鳴、腹瀉後腹痛會減輕；打嗝有腐酸臭味、嘔吐物偏酸腐味、胃口差、進食後嘔吐腹瀉加重

成因：三餐不定時、暴飲暴食

穴位和食療有助改善腸胃炎。（資料圖片）

預防及改善腸胃炎食療

▼淮山薏仁茯苓瘦肉湯：（按圖👇👇👇）

▼淮山扁豆瘦肉湯：（按圖👇👇👇）

穴位改善腸胃炎

▼改善腸胃炎的2個穴位：（按圖👇👇👇）

日常生活貼士

1. 避免街外的沖製凍飲，製作的冰塊來歷不明

2. 進食徹底煮熟的食物，包括肉類、海鮮及雞蛋等

3. 避免進食過多寒性食物消暑，如白菜、苦瓜、冬瓜等

4. 避免食過量雪糕、冷飲等生冷食品

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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