膝蓋痛｜腫脹有積水或貝克氏囊腫！半月板受損4原因點知關節退化?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-27 19:02

台灣一位65歲的阿嫲最近感覺膝蓋疼痛無力，下樓梯時覺得膝蓋特別僵硬，很容易跌倒；孫子發現她的左邊膝蓋好像腫了一包、鼓鼓的，讓阿嫲幾乎蹲不下去。復健科醫師指出，這不是腫瘤，而是「貝克氏囊腫」作祟。

▼膝蓋後面腫一包和關節退化有關？ （點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣復健科醫師侯鐘堡指出，許多長輩會有膝蓋腫起來、蹲不下去的問題，60％的人是腫前面、20％是髕骨周邊，另外20％就是膝蓋後面腫，這些其實都是「貝克氏囊腫」（Baker's cyst）。

貝克氏囊腫分成兩種，一種是摸起來非常硬，圓球狀突起，讓人懷疑自己是不是得了膝蓋腫瘤；另一種是整片腫起來，分散比較均勻。

貝克氏囊腫（Baker's cyst）（健康2.0授權使用）

關節液過多 膝蓋後側產生積水

貝克氏囊腫是膝蓋的退化組織，因為和膝關節囊連通，導致關節從膝蓋前側往後側流，隨著時間愈來愈腫脹；形成貝克氏囊腫的主因不外乎是膝關節的損傷，例如軟骨退化、半月板受損、膝蓋外傷、皺壁症候群等。

侯鐘堡解釋，正常膝蓋本來就會產生關節液，只是受傷後，組織會產生過多的關節液，人體無法代謝，因此會產生積水，導致外觀看起來「腫腫的」。

通常會以X光或超聲波檢查，X光用來確認膝蓋軟骨是否退化，超聲波則可清楚估算囊腫大小、內部積液量；如果需要手術，則會搭配磁力共振檢查，確認有無半月板等其他潛在問題。

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膝蓋反覆腫 建議積極治療

貝克氏囊腫一定要開刀嗎？侯鐘堡表示，可採取保守治療，如冰敷、熱敷、消炎藥物，或是電療、超聲波等一般復健治療方式。如果膝蓋非常不適，則可考慮將液體抽出，但若反覆積水，則建議注射治療藥劑進入膝關節，效果比較持久。

侯鐘堡提醒，貝克氏囊腫的患者約有8、9成合併有退化性關節炎、關節囊破孔或是半月板損傷，如果光把囊腫內的組織液抽出，但是受損的根源處沒有處理，抽完後不久很快又腫起來。

如果一直反覆腫起來，建議還是對膝蓋退化、半月板受傷處做治療，效果比較長久；可使用關節鏡手術，修補受傷的囊腫部位、增生的絨毛膜、半月板等問題。

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