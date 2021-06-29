關節炎｜40歲膝關節提早退化只有2原因　8問題自我評估扁平足高危

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-29 17:46

退化性關節炎只會發生在老年人嗎？小心！經常採取錯誤姿勢可能使關節炎提早老化！《如果云知道》主持人鄭凱云邀請「堡醫師」、台灣復健科醫師侯鐘堡，教大家預防關節退化，以及自我評估關節退化的症狀，提早治療、預防惡化。

60歲以上，33％到50％關節有退化

鄭凱云表示，退化性關節炎常被形容是健康隱形殺手。目前的統計資料顯示，60歲以上每2到3人中，就有1人患有退化性關節炎，這也是許多銀髮族常抱怨「腳無力、走不遠也走不久」的原因。

膝關節軟骨磨損（健康2.0授權使用）

她請教侯鐘堡醫師，退化性關節炎為什麼會引起疼痛和腳無力等症狀。侯鐘堡以一張圖就讓大家了解健康和退化的關節有何差異之處，原來健康的關節中間有一層厚厚的軟骨，滑液囊內有豐富的關節液，可以預防關節上下兩個硬骨相互磨損，而退化的關節中的軟骨變薄又變硬，造成上下兩個硬骨在行動時互相磨擦，便引起疼痛、無力等症狀。

錯誤姿勢使用不當，是關節提早退化主因

鄭凱云問道，可是常看到一些4、50歲的女性就有退化性關節炎，是什麼原因？侯鐘堡解釋，有兩個原因會造成關節退化，1是使用過度，2是使用不當，他認為使用不當是關節提早老化的主要原因。他舉例，很多媽媽們喜歡跪著擦地板，希望擦得更乾淨，但跪姿或是蹲姿會擠壓軟骨，而造成關節提早退化。

退化性關節炎大致可分為早期、中期和晚期等3種不同的嚴重程度：（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

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用進廢退，都不運動關節也會提早老化

雖然過度使用會使關節退化，但如果都不用，也一樣會促使關節提早退化。侯鐘堡表示，沒運動、肌肉很少訓練的人因為肌力不足，無法提供身體、骨關節足夠的支撐力，讓軟骨必須單獨維持功能，也會使關節過度使用而提早老化。

3招自我檢測關節健康（按圖了解👇👇👇）

鄭凱云請教醫師，我們要如何知道自己的關節有退化的狀況？侯鐘堡教大家用3招，即可自我檢測關節是否有退化：

+ 2 + 2 + 2

1. 膝內側韌帶疼痛

建議用大拇指以5分力，在膝關節上下按壓，如果感覺下壓時內側韌帶有痠痛的狀況，膝關節可能有問題了。

2. 膝蓋腫脹

如果從膝蓋的外觀就可以看出膝關節腫脹，侯鐘堡強調，這表示關節有急性的積水，90％顯示膝關節有問題。

3. 膝蓋內側皺壁疼痛

如果蹲或跪姿10到20秒就感到膝蓋痠痛，侯鐘堡建議可以坐著、在膝關節放鬆的狀態下按壓膝蓋，倘若感覺疼痛，這也是關節退化的徵兆。

關節退化評估量表，3分就危險

另外，侯鐘堡也提供評估量表，讓民眾可以透過簡易評估量表，來自我評估是否有關節退化的問題。總分為10分，如果評分超過3分，就危險了：

1. 膝內側疼痛（2分） 2. 膝蓋腫脹（2分） 3. 蹲下困難（1分） 4. 膝蓋後側肌肉疼痛僵硬（1分） 5. 變天-膝蓋痛（1分） 6. 走路會痛、無力（1分） 7. 上下樓梯疼痛（1分） 8. O型腿、扁平足（1分）

腿型愈來愈「O」，小心是關節退化變形

侯鐘堡說，其中膝蓋內側疼痛是最常見的症狀，而膝蓋腫脹則是關節退化最強烈的指標，所以這兩項的分數都是2分。如果同時有這兩項症狀，就表示為退化性關節炎高危險群。而O型腿和扁平足都會加速關節退化，但若是本來沒有O型腿，腿型卻變得愈來愈「O」，表示關節已經退化無力，無法支撐體重，才會變形，一定要趕快就醫檢查。

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