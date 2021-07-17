近視｜800度眼齡如同80歲　深近視易致4大眼疾視網膜剝離高10倍？

高度近視是造成眼睛老化的最大原因，台灣高雄上明眼科總院長潘志勤表示，20多歲的年輕人如果有800度的近視，眼睛年齡就如同70、80歲，容易提早產生白內障、視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼等常見的老年眼睛疾病。



▼年輕型白內障成因（按圖👇👇👇）

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原本圓圓的眼球，因為長時間用眼、用眼習慣不良等原因而導致「拉長拉扁」，從圓形變成橢圓形，導致角膜增厚，引起結構性改變；這樣的眼球容易提早老化，引發4種導致失明的疾病。而事實上，根據世界衛生組織的定義，超過500度以上的近視就算是高度近視。

「近視不是只是近視而已！」台灣國健署前署長王英偉表示，高度近視容易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10%會導致失明。「近視是疾病，每年至少要做1次視力檢查，從小就要愛護眼睛。」

眼球過早老化有4大疾病跟著來

高度近視的度數是500度以上，通常會達到這樣的高度數，也代表這個人是「高度用眼」的族群，導致眼睛調節力下降，久而久之就變成真的近視。

不過在變成真的度數之前，還是會經過一段視力模糊、但度數還沒有變高的過渡期。台灣驗光師蔡政佑表示，有很多人的視力模糊，其實是因為眼睛調節力下降，負責調節看遠看近的睫狀肌過度緊繃、或是過度放鬆才出現的。「假設是過度緊繃產生暫時性的眼睛疲勞，多看遠就可以放鬆。如果因為看不清楚就配了度數比較高的眼鏡，反而會愈用愈累。」

所以在眼睛疾病產生前，還是建議多讓眼睛休息、避免長時間近距離用眼，才不會讓度數不斷飆升，變成回不去的高度近視。

▼眼球過早老化易得4大疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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青光眼

台灣林口長庚醫院青光眼科醫師李泳松說，青光眼是造成失明的常見原因之一，尤其在亞洲，因為高度近視的人很多，加上體型嬌小、眼睛較小，所以特別容易有眼睛結構的變化，進而產生青光眼的問題。

而用眼過度，長時間、近距離用眼，造成睫狀肌緊繃的高度用眼族群，也容易造成眼壓升高，就可能會引發青光眼。

黃斑部病變

台灣書田診所眼科主任醫師廖昶斌說，「黃斑部病變在早期，會覺得眼球中心看到的東西愈來愈暗，變得模模糊糊的，覺得要很用力才看得清楚。」

「如果把眼睛當成相機，它就是有使用期限的，即使身體可以進行修復，也不能無限修復。」廖昶斌解釋，所以用眼過度、高度近視、每天看手機用電腦，的確會導致黃斑部的病變發生率變高。

▼黃斑部病變小測試（按圖了解👇👇👇）

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白內障

台灣澄清眼科總院長吳孟憲說，近年來高度近視的人口暴增，小於55歲動白內障手術的病患比10年前高出4倍，「要預防白內障就是從預防高度近視開始做起。」

吳孟憲說，老化就是引發白內障最主要的原因，而「高度近視」和「直射強烈的陽光」又是造成眼球老化的原因，因此可以說預防高度近視，和做好眼睛的防曬，就是在預防白內障的發生。「預防高度近視算是老生常談，從10年前就已經開始呼籲，在年輕的時候控制自己的度數不要往上升很重要。」

視網膜剝離

台灣高雄上明眼科總院長潘志勤醫師表示，視網膜剝離的好發族群，是有「高度近視」的人，而世界衛生組織（WHO）在2015年，將高度近視定義下修為「近視500度」；「台灣視網膜剝離的人口比其他國家都高，如果近視300度以上，剝離的機率更高10倍。」

而其中，視網膜剝離是非常急性的，可能會在一瞬間就看不到，但在視網膜剝離前，會出現3個警訊：飛蚊症、閃光、周邊視野缺損。

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