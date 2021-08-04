血壓高｜腎差心臟肥大5成因血壓升或致腎衰竭！預防5招戒酒多飲水

腎臟疾病與高血壓到底有什麼關係呢？其實兩者之間非常容易相互影響，但是大多數的人不見得知道這個道理。很多高血壓的病人，不曉得自己的腎臟功能也不太行；很多腎臟病友，也不明白要好好控制血壓。就讓本篇文章來細說高血壓與腎臟病之間的交互作用。

撰文：鄭光廷 醫學審稿：台灣註冊醫師陳俊宇／Hello醫師



高血壓腎臟跟著遭殃

腎臟的血流豐富，約佔整個心臟輸出的10 %，所以當血壓升高時，流經到腎臟的血壓也隨之升高，長期的高血壓會讓腎臟的中小型動脈的中膜肥厚和內膜纖維化，會讓管腔變的狹窄、脆弱、硬化無彈性，導致無法好好輸送血液到腎臟內，讓腎絲球細胞及腎小管沒有獲得氧氣和養分而造成整個腎絲球和腎間質纖維化。

過濾血液、調節水份、調節酸鹼度、維持體液電解質、分泌荷爾蒙的功能也會跟著受損，健康也會跟著走下坡，在台灣的洗腎病人約有10-20% 是因為高血壓控制不良而導致的末期腎衰竭。

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腎臟是個滿佈血管的器官，若是這些大大小小的血管發生了什麼病變，也會連帶引發腎臟相關的疾病與高血壓。健康的腎上腺會分泌醛固酮（Aldosterone），能夠有效地維持血壓的穩定。如果腎上腺或腎臟出了問題，血壓當然也控制不住。

腎功能不佳會引起尿毒素的上升、體液累積過多、貧血、心臟肥大、週邊血管硬化，導致血壓的大幅上升，上升的血壓會反過來進一步加重腎血管的硬化狹窄硬化，陷入可怕的惡性循環。

腎臟病患者容易引發心血管疾病

高血壓的病人，罹患心血管相關的疾病風險相對高，不過連腎臟病的患者也會有類似的問題。腎臟如果功能不佳，那麼就無法好好替身體代謝毒素並間接使身體處於強大的氧化壓力之下，造成貧血、營養不良、血管鈣化、電解質失衡等等的狀況，而讓血管失去彈性、管腔狹小、引發栓塞。

腎臟病第三期之後的病人罹患中風、心肌梗塞的機率會大幅升高，身體上的症狀大都是互相牽連的，不只「肝不好，人生是黑白」，腎不健康，其他的臟器也會被影響。

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腎血管性高血壓，是因為腎臟動脈狹窄，造成腎臟分泌不正常的荷爾蒙，引發血壓增高。而造成腎動脈狹窄分為兩大主因，其一為腎動脈粥狀動脈硬化，其二為纖維肌肉發育不良。腎血管性高血壓約佔90%是由腎動脈粥狀動脈硬化所造成的，好發於老年人、罹患糖尿病、心血管疾病的患者。

如果是纖維肌肉發育不良才引發的腎動脈狹窄，透過腎動脈氣球擴張術，就能有效的改善；若是由腎動脈粥狀動脈硬化所造成腎動脈狹窄，也需要施作腎動脈血管支架擺置術才能恢復腎臟的功能。

其他引發高血壓的腎臟病

腎絲球腎炎

一般來說，正常的腎臟含有50萬~100萬個腎絲球，功能為過濾血液，有助於身體的排毒。由於家族遺傳、免疫系統失調、甚至是不明的原因引發的腎絲球發炎，是造成末期腎衰竭最重要原因之一，約佔了三成之多。

腎血管炎

腎血管炎是一種自身免疫性的疾病，會引發白細胞攻擊腎絲球，導致腎絲球的腫脹，裡面的血管也會跟著損壞。當腎絲球無法過濾血液時，蛋白質與血液就會滲漏到尿液當中，嚴重時會引起腎衰竭。

如何避免腎臟病、高血壓

要避免腎臟病、高血壓找上門，其實可以從飲食、生活習慣慢慢改變，面對這兩個會相互影響的慢性病，其實仍有預防的方式：

1. 定期檢查：家裡有遺傳病史或是高危險群，例如65歲以上、有糖尿病等慢性病史等等狀況的人一定要定期檢查身體。

2. 飲食控制：現代人追求美味，但是少油、少鹽、少糖才是維持健康的王道，多喝水、多吃蔬菜水果，讓營養均衡。

3. 戒掉壞習慣：不吸煙、不喝酒對我們的健康的好處無庸置疑，同時還記得不要忍尿。

4. 適度運動：適度運動有利促進新陳代謝，但也記得不要過量。

5. 按時吃藥：若真的罹患了高血壓與腎臟相關的疾病，除了定期回診治療、按時吃藥，勿隨便服用其他偏方或停藥。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：腎不好血壓跟著飆！瞭解腎臟與心血管疾病關係】

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