東京奧運｜緊張興奮心臟痛4類人高危　睇賽事後2小時心臟病發高峰

奧運期間不少民眾享受運動賽事，觀眾卻比選手還要緊張，隨著比數越接近、擔心比數被超越，民眾心臟就像抽痛了一下！雖然民眾開玩笑心臟無力，但從過去研究、臨床經驗來看，觀看激烈的運動競賽是可能增加心臟病發作的風險，心臟科醫師分析：「興奮、緊張時交感神經很強的，血管容易收縮，假如本身血管就有斑塊、動脈硬化，一收縮就可能造成血栓。」



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情緒起伏大出現「心碎症候群」

隨著比賽愈來愈到賽末點，觀眾的心情隨著比數上上下下，不少民眾開玩笑說：「心臟好痛要去看醫生。」但恐怕這不只是一句玩笑話。

台灣台大醫院心血管中心主治醫師兼科主任王宗道解釋：「情緒起伏、外界壓力確實是心血管疾病危險因子之一，過去研究報告指出大概會增加2-3倍的風險，出現所謂的『心碎症候群』（broken heart syndrome）。在情緒突然壓力大的時候，因為交感神經的刺激，有一些會造成血管痙攣，心臟的冠狀動脈收縮，有些造成胸悶的感覺。」

看比賽太緊張不僅血壓可能升高，高風險患者更要小心誘發心臟問題。過去《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）有篇有趣的研究也證實這樣的理論，研究人員以過去世界盃足球賽期間，分析民眾是否增加心臟病發作的風險，結果評估了4279名患者，發現比賽期間心臟病發作增加了2.66倍。

研究是以2006年德國主辦的世界盃期間，慕尼黑地區醫院的急診就醫的資料，比對不同期間患者的就醫紀錄，結果發現比賽期間心肌梗塞、心絞痛、心律不整等心臟病發作的發生率，其中男性增加了2.66倍；女性增加 3.26倍，尤其每場比賽完後兩個小時為發生的高峰。

▼心碎症候群是什麼？會引發生命危險？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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情緒、壓力會引起心臟病？交感神經造成血管收縮

怎麼會有這樣的影響？台灣基隆長庚醫院副院長洪明銳提到，因為血管上有自律神經，自律神經又分為交感神經、副交感神經，交感神經會讓血管收縮，副交感神經會讓血管放鬆。太興奮、緊張時交感神經是很強的，血管容易收縮。本身血管有斑塊、動脈硬化，一收縮就可能造成血栓、心冠症。」

有些更厲害的會造成心臟肌肉的收縮，有些甚至會心律不整，只是這樣的現象不是只有在奧運期間要注意，根據王宗道臨床經驗發現，像是在選舉期間、疫情期間也會有類似的患者。王宗道說：「以前在選舉的時候也很多類似這樣的患者，奧運屬於單一的比賽可能1-2個小時，時間相對短一點影響沒那麼大，但有些患者是因為家中的事情，家人突然過世也會影響。」

四大族群特別注意心跳、血壓

到底哪些人該注意發生這樣的問題呢？王宗道和洪明銳都提到以下族群要特別留意：

- 有血管病史者（心律不整、裝過支架、三高）

- 習慣熬夜、需輪班者

- 有習慣抽煙

- 慢性病者



如果真的因為情緒所引發心臟病的問題怎麼辦？洪明銳說：「患者只要到急診，處理的方式排除是否為急性心臟問題，有些醫師評估後認為患者是因為焦慮引起，會開一些神經肌肉放鬆的藥物，不要那麼容易被誘發出來。」

雖然交感神經是能夠過藥物控制，但民眾也要了解自己身體狀況，如果有慢性心血管問題一定要穩定服用藥物，王宗道也呼籲：「很多人不知道自己血壓數字，在這段時間了解自己血壓的狀況，順便讓血壓提早控制。」

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