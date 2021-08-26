骨質疏鬆｜鈣質骨質正常一樣易骨折？吃太甜骨頭脆預防4招食豬腳

骨質疏鬆近年有年輕化的趨勢，要預防骨骼脆弱，最先想起的可能是「補鈣」，但在日本節目《名医のTHE太鼓判!》，專家就提到骨質疏鬆症都有可能會出現在鈣和磷充足的年輕女性身上。為了預防骨折，不妨參考專家提供的改善方法。



以往大家理解的骨質疏鬆症，患者主要是上年紀的女性。因為停經後荷爾蒙失調，導致鈣質流失，骨質密度亦因而急速下降。不過，日本節目《名医のTHE太鼓判!》中則提出，近年在年輕女性身上，即使骨質密度正常，骨頭卻脆弱易斷。該節目的主持人山瀨麻美，就正正是個例子。

以往大家理解的骨質疏鬆症，患者主要是上年紀的女性。（unsplash@joshappel）

▼47歳的山瀨麻美因為喜愛碳水化合物的關係變得容易骨折？（按圖👇👇👇）

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吃碳水化合物 膠原蛋白劣化

47歳山瀨麻美，在某天穿着高跟鞋走路的時候，一個不小心失平衡，最終導致左腳腳趾側面骨折，以及右膝骨折。由於她經常骨折的關係，所以曾經做過身體檢查，但結果卻發現她的鈣和磷質都正常，加上她喜愛碳水化合物的習慣，專家推斷山瀨麻美是因為糖分攝取過量，骨骼的膠原蛋白劣化而變得容易骨折。

▼糖分會令膠原蛋白變質？骨骼脆化？有哪些改善方法？（按圖👇👇👇）

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專家解釋，人體的骨骼由鈣質組成，而膠原蛋白就負責連接鈣質，保持骨骼強度，同時有軟墊的特性，可以幫助緩衝外來的撞擊，防止骨折。假如膠原蛋白失去彈性，就無法替骨頭避震，那就更容易骨折。

▼骨質疏鬆的成因：（按圖👇👇👇）

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改善及預防方法

1 減少糖分攝取



膠原蛋白變硬的其中一個原因，就是糖分的過量攝取。由於膠原蛋白和糖分結合後，會變質並劣化，繼而失去彈性。因此大量進食甜食，引致血糖上升，亦有可能連帶增加骨折的風險。

2 攝取膠原蛋白



適當攝取膠原蛋白可維持骨骼彈性和強度，防止骨折，可從食物攝取，如：豬腳、牛筋等。

大量進食甜食，引致血糖上升，亦有可能連帶增加骨折的風險。（unsplash@brookelark）

▼同場加映：夏日甜品糖分排名（按圖👇👇👇）

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世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。



3. 進食菇類



專家建議攝取維他命D。在眾多的食物當中，菇類含有的維他命D相對較多。

4. 曬太陽



除了透過食物攝取，其實日照都是非常有效補充維他命D的方法，專家建議露出大約一隻手掌的皮膚吸收陽光便可，以夏天的陽光為例，只要曬足5分鐘就能補充足夠的維他命D。如果是冬天的時候，亦只是需要曬20分鐘便可。

▼同場加映：預防骨質疏鬆症的方法（按圖👇👇👇）

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▼國立體育大學運動科學研究所副教授衛沛文教大家「骨鬆操」，只需大約4分鐘就能強筋健骨。（立即按圖看做法👇👇👇）

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（資料來源：《名医のTHE太鼓判!》）