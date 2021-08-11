糖尿病｜肚餓時手震無力暴躁糖尿先兆？吃錯2類食物血糖急升急跌

每次一餓就發抖、全身無力，難道是糖尿病前兆？醫生表示，餓了會手抖、無力，其實是低血糖的症狀。容易發生低血糖症狀，可能和平時愛吃甜食、澱粉食物引起「低血糖耐受度差」有關。雖然低血糖並非糖尿病的症狀，但低血糖耐受度差的人若嗜吃碳水化合物，小心成為糖尿病候選人。



糖尿病危險因子是「葡萄糖不耐症」

很多人餓了沒有趕快吃東西就會亂發脾氣，餓到手抖、全身無力，常會擔心有這些症狀是否是糖尿病前兆？台灣安南醫院新陳代謝科醫師陳擇穎表示，糖尿病前兆是「胰島素阻抗」，而它引起的是「葡萄糖不耐症」，主要問題是高血糖。

餓了全身無力可能是「低血糖耐受性差」？（點擊圖片查看👇👇👇）

陳擇穎提醒，餓了就會發抖、全身無力，很可能是因為低血糖耐受性差。我們肚子餓的時候其實是身體消化完食物此時血糖降低，低血糖時會引發「肚子餓」的感受，一般人可以忍受肚子餓，在飢餓的狀況還可能激發潛能做事更有效率。但如果對低血糖的耐受性差，肚子只要一餓，就會全身無力引發不適，脾氣也變得暴躁。

選錯食物讓血糖像雲霄飛車

他表示，人體對低血糖的耐受性差，常見於選錯食物，這些食物主要是碳水化合物、甜食，特色是吃進這些食物會引起血糖快速上升。人體為了快速消化這些食物，會分泌大量胰島素把血糖降低轉化成熱量，也因為這些食物會讓血糖快速下降，血糖像雲霄飛車一樣，從很高而降到很低。

整天吃含糖食物變「糖成癮」

陳擇穎說，臨床上發現這類患者愈來愈多，主要原因是現在大家一起床就吃含糖食物、喝含糖飲。例如早餐喝加糖的奶茶、豆漿再加麵包，中午再訂特大杯含糖飲。雖然很快就提供一早的能量，但是血糖快速下降，很容易打瞌睡、易餓，而且久而久之對甜食產生依賴，也就是「糖成癮」，也養成低血糖耐受差的體質。

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雖然低血糖不是糖尿病的症狀，但是對低血糖耐受性差的人為了解除餓了就手抖、無力症狀，很容易會選擇澱粉和甜食來充飢來解除低血糖症狀。長期吃太多的含糖食物，未來也變成糖尿病高危險群。

改吃低GI全穀物改善體質

雖然低血糖耐受度差不算是病，但是會讓人很不舒服，餓了就發脾氣也影響人際關係。陳擇穎建議可以從改變選擇食物做起，減少含糖食物的攝取，少喝含糖飲。食物改選低升糖指數（低GI）的全穀類食物，避免吃精製澱粉，改吃原形食物，延長血糖下降的時間，慢慢改變對低血糖的耐受程度。

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