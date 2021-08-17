每日3分鐘｜手腕痛手指痺或腕管綜合症　按摩4手穴好過用滑鼠墊！

長時間的使用滑鼠，感覺到手腕不適、疼痛買了滑鼠墊放在手腕下也沒辦法改善嗎？你可能是罹患了「滑鼠手」。



俗稱「滑鼠手」的腕管綜合症（又稱腕隧道症候群），是讓許多上班族困擾的原因。因為手腕使用過度，導致「腕部的屈肌側腕束帶」壓迫到正中神經，所以會覺得又刺又麻，而且不只是手腕，除了小指之外的手指甚至也會覺得刺麻、酸軟。

減少重複的工作使用，是最直接的改善方式，但實際上卻很難執行。建議每工作一陣子就活動一下手腕，平時也可以多按摩穴道來緩解疼通、不適。

四穴道緩解「滑鼠手」不適（按圖看清！）

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一、曲池穴：手肘彎曲外側的橫紋尾端。

二、手三里穴：手肘彎曲，外側的橫紋尾端處 ( 曲池穴 ) ，往下三橫指寬處。

三、合谷穴：虎口併攏，位於肌肉凸起最高處。

四、魚際穴：位於大拇指的第一掌骨中心處。

穴道按摩方式

可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。

- 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。

- 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。

- 點按：用手指，來點按穴位。



▼同場加映：手麻反映了什麼問題？（按圖👇👇👇）

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