濕重｜全身無力大便爛5症狀濕氣太重！除濕4招芡實薏仁茶仲可美白

夏天快過，你卻仍然提不起精神、只想在冷氣房裡躺一整天嗎？夏天天氣炎熱高溫的情況下，人們喜歡躲在冷氣房裡納涼，再享受冰涼的冷飲，這些做法往往可以達到快速止汗的效果。但就中醫的觀點，這樣也會讓體內的「濕氣」排不出去，讓你整天懶洋洋。



究竟什麼是「濕氣重」？台灣台中慈濟醫院中醫師伍崇弘解釋，以水蒸氣比喻，水喝進人體，需要熱能把液態水變成水蒸氣才能送進細胞使用。經常喝冰水，熱能無法馬上將水化為水蒸氣，於是身體瀰漫著水，濕氣重的人，吃什麼都補不到該補的地方，代謝性廢物反而會積在體內排不出去，濕久不去會積成痰，所以有些人痰多，都是濕氣作崇。

懶洋洋、腸胃不好，都是「濕氣太重」的表現

「腸胃不好、消化吸收差及心肺腎臟排水功能差，容易淪為『濕氣』一族！」伍崇弘指出，頭重、全身沒力氣、早上起床累、舌苔白厚或大便不清爽等都是「濕氣重」的表現。

其他濕氣重的表現，還包括了肌肉無力，因脾主肌肉，當濕氣進入脾胃會有肌肉無力情形；大便不清爽，排泄物不成形、溏瀉、黏膩或出現便秘，但大便形質軟黏等都是體內過濕的症狀。

4招揮別害你懶洋洋的夏日濕氣（按圖看清👇👇👇）

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為了擺脫夏季炎熱造成的體內濕氣重的問題，中醫提出了4個方法，協助有效幫身體去除濕氣。

1. 調整飲食，少喝冰涼甜飲

飲食建議除了注意營養均衡，食材應該以高纖與蛋白質為多，碳水化合物與高脂肪則較少，口味清淡，食用過程中宜細嚼慢嚥，飯後應該靜慮，因此不管坐或行，都要放空，減少接觸影音或電子產品，避免干擾氣血在脾胃的運作。

或是，可以每天煮點紅豆薏米湯喝，儘量少碰冷飲。如果想見效更快，推薦可以喝些用芡實、薏仁、紅小豆、馬齒莧、淡竹葉、槐米、綠茶等食材煮成的芡實薏仁茶，不但可以祛濕消腫，還能健脾美白。

2. 用中醫「五苓散」趕走濕氣

伍崇弘表示，以豬苓、茯苓、澤瀉、白术與桂枝等5種藥材組合的「五苓散」，有健脾利濕功效，也可經中醫師診斷後服用除濕； 此外，足三里、三陰交等穴道按摩，也可健脾益氣除濕。

▼3個吹冷氣健康風險（點擊下圖看清👇👇👇）

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3. 控制冷氣溫度，洗完頭馬上吹頭髮

建議根據室外溫度來調節室內的冷氣溫度，讓兩者的溫度反差不要太大，必要時可以開電風扇輔助增加室內冷空氣的對流。另外，夏天洗完頭之後會面臨吹頭髮很熱的問題，伍崇弘指出，如果沒有做到儘快吹頭髮，又一邊吹冷氣，也容易讓濕氣鎖在體內。

4. 下半身肌肉訓練運動也有益於除濕氣

另外，運動也是一個主要的除濕方式，運動發汗，讓水從毛孔排出即是排濕的良好管道，現代人如果不能避免冷氣房，可以多運動。

應看重早上7點到11點這段期間，就中醫理論上是脾胃經絡運行的時候，因此早餐是三餐的重點，應該質要好、量要夠。又脾主肌肉，運動上建議多鍛鍊下半身肌群，加強肌肉收縮，促進氣血循環，由外影響臟腑，來強健脾胃功能，如進行慢跑、單車、游泳等。

由於現在社會工商繁忙，多數上班族下班後沒有足夠時間進行較大的活動，建議可以進行健身運動如深蹲、橋式、棒式等，如果想柔性活動身體，可以選擇瑜伽來進行經絡的展延。但不管什麼運動或活動，希望都是至少一週3次以上，每次30分鐘，長期實施才能獲得健康效益。

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