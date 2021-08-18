精神健康｜拆解抑鬱症、躁鬱症、焦慮症分別 開解患者三大重點

在剛過去的東京奧運會，大家關注比賽成績之餘，亦留意到運動員背後的各種甜酸苦辣。其中本來被寄予厚望可爭金的美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）在女子團體決賽中途突然退賽，表示自己一直承受巨大壓力，在出場表現失準後發現心理健康比運動更重要，因而決定退賽。事件不止讓大眾意識到運動員風光表後的痛苦，亦讓人關注到精神及心理問題。本文將深入淺出地探討三種常見的精神科疾病：抑鬱症、躁鬱症和焦慮症。



美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）在奧運突然因心理問題而退賽，令大眾關注精神及心理健康。（圖片：marca）

在香港，持續逾年的新冠肺炎亦衍生了不少精神問題。今年第一季，香港心理衛生會聯同香港城市大學調查全港的抑鬱指數，發現23%受訪者出現中等至嚴重抑鬱，較2018年上升27%；17%人士有中等至重度焦慮；9%則抑鬱與焦慮並存。另外，61.7%受訪者的壓力來自疫情，其中65.6%因減少與人交流而感到困擾，59%擔心自己和家人患病。

抑鬱症、躁鬱症、焦慮症 三者症狀各有異同

大家對於這三種精神科疾病的名字或許不陌生，卻未必能夠說出三者的分別。事實上三者都與情緒障礙有關，患者的生理及心理失衡而影響正常生活，其中有不少症狀相同，例如難以集中精神、思想負面、判斷力及辦事能力下降、失眠等。但仔細區分，三者各自都有特殊的症狀。

抑鬱症方面，患者的心理狀態通常長期憂鬱、對所有事情失去興趣和動力、自我價值低、反覆想到死亡，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃；生理方面則會食慾及體重驟降或驟升、失眠或嗜睡；專注力、思考力或決斷力減弱等。

抑鬱症患者的心理狀態通常長期憂鬱；生理方面則出現食慾及體重驟降或驟升等。（圖片：commonhealth）

躁鬱症的患者則會在不同時期，經歷抑鬱（depression）及躁狂（mania）兩種極端情緒。抑鬱時期的症狀與抑鬱症相近；躁狂時期的心理症狀則有情緒高漲、反應極快、自覺充滿自信及能量、脾氣可能（但不一定）變得暴躁；生理症狀則包括睡眠時間減少但依然精力充沛、異常好動及健談、無法自我控制，甚至做出冒險、不顧後果的行為，例如超速駕駛、胡亂投資等。

躁鬱症的患者在抑鬱時期的症狀與抑鬱症相近，躁狂時期則情緒高漲等。（圖片：mac69）

焦慮症的症狀大部分與抑鬱症相同，但患者會較常有精神繃緊、害怕、不安、擔心、恐懼等情緒。一般人在日常生活都會遇到這些情緒，但如果這些情緒維持一段長時間，而且程度嚴重至影響日常生活，便有可能已演變成焦慮症。其中焦慮症更會出現呼吸急速或困難、心跳加速、流汗、口乾、肌肉繃緊等明顯的生理症狀。

以上三種精神疾病只要及早接受專業治療，絕大部份病人都可以維持正常生活。

焦慮症患者常有精神繃緊、害怕、不安、擔心、恐懼等情緒，而且程度嚴重至影響日常生活。（圖片：mentalwe）

開解有法 三大注意事項

關心患者的人必定都盡辦法安慰或開導患者。然而，用錯方法會帶來反效果，令患者情緒更差。想要成功表達對患者的關心和支持，可以留意以下幾點：

首先，要「選擇合適時機」作出安慰。患者可能剛遇上令心情低落的事情，腦海一片混亂，沒有心情亦未準備好跟其他人傾訴。因此，嘗試開解前，不妨先問一句：「心情不好？想聊一下嗎？」如果患者沒興趣的話，便應該另覓時機，甚至可以等患者主動提起時再詳談。



其次就是「切忌喧賓奪主」。很多人以為當別人心情低落時，自己必須說出各式各樣的人生道理，誓要令對方即時想通、心情變好；又或者要不斷提供新奇的解決方法，讓對方立即感到有用。事實上，過多的意見和建議有時會令患者誤以為自己被責怪，進一步將外界拒諸於門外。



情緒專家建議，開解者說話的時間不應該超過30%，應將大部分時間交給患者訴說，而自己則主要負責聆聽。（圖片：ettoday）

對於精神問題患者來說，安慰的說話並非重點，盲目的「加油」作用不大。傾訴的重點是鼓勵對方說出感受，給予他一個抒發、釋放內在負面情緒的渠道。情緒專家建議，開解者說話的時間不應該超過30%，應將大部分時間交給患者訴說，而自己則主要負責聆聽。

最後就是「切忌胡亂猜測」患者的情緒和感受。每個人的執著都不同，在沒有弄清楚患者的心理狀況是擔憂、自責、憤怒還是其他情緒前，便胡亂作出開解，只會令患者感到自己不被理解，變得更加孤單無助，對你的說話聽不入耳。因此在對話初期，可先詢問患者的感受和想法，例如「你現在感覺如何」或「你的擔憂是甚麼」等。而且，認清患者情緒問題的源頭，亦有助你給予恰當的幫助及建議。



認清患者情緒問題的源頭，有助給予恰當的幫助及建議。（圖片：easyspanish）

家人朋友角色重要 可給予協助及支持

患者的家人和朋友在患者的康復路上扮演重要角色。身為患者最親密的人，他們應給予更多耐性、體諒和支持。當患者的行為異常時，不應怪責他們，而應鼓勵患者表達感受及難處。

此外，他們可協助安排患者向專業人士求助，並參加支援小組，讓患者接觸其他同路人，互相扶持；同時可鼓勵患者維持一定程度的社交接觸，例如參與社區活動、定期與家人朋友聚會等。

最後，家人和朋友可以協助患者調整生活習慣，確保健康飲食、恆常運動和充分休息。生理健康對心理有不容忽視的正面影響。運動方面多選擇瑜珈、太極等。

患者的家人朋友可協助安排患者向專業人士求助，並參加支援小組，讓患者接觸其他同路人，互相扶持。（圖片：allianceholistic）

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