腰痛｜椎間盤突出起床腰腿僵硬腎虛有關？可致肌肉萎縮2穴位紓緩

腰痛令人寸步難行，甚至麻痺到咳嗽也會痛。腰痛成因廣泛，腰椎間盤突出便是常見腰痛原因之一，主要是長期勞動和錯誤姿勢引致，從中醫角度，或與體內濕熱有關。,即學中醫分享的紓緩腰痛穴位和運動！

撰文：註冊中醫師潘咨遐



腰椎間盤突出症是什麼？

腰椎間盤突出症是腰椎的退變與損傷，導致脊柱失衡，纖維環破裂後髓核突出壓迫神經根，以腰腿痛為主要症狀的疾病。其中有50%至80%的腰椎間盤突出症可引起坐骨神經痛，臨床椎間盤突出節段以腰椎第4節至第5節，第5節至骶骨第1節椎間盤突出居多。

▼腰椎間盤突出臨床症狀：（按圖👇👇👇）

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1. 腰痛伴一側下肢放射痛（沿著下腰部、臀部、大腿後側、小腿前或後外側至足跟）或麻痹



2. 不能行走，活動受到限制



例如：有些患者告知久坐在椅子，起來時疼痛不已，不能馬上行走

3. 早上起床時感到腰腿僵硬



4. 咳嗽、打噴嚏和用力排便時疼痛加重



5. 患肢發涼



6. 嚴重者引起受累神經支配肌的肌力減弱、肌肉萎縮



若情況嚴重會為患者工作、生活及身心帶來諸多痛苦，甚至造成殘疾、喪失勞動能力。

▼ 同場加映：自我檢測椎間盤突出（按圖👇👇👇）

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腰椎間盤突出與腎虛有關

腰椎間盤突出在中醫學上屬於「痹症」和「腰痛」，病因主要是腎氣虧虛、勞損久傷，筋脈失養，導致風寒濕邪、瘀滯不散，而中醫學認為腰椎間盤突出大多屬於寒濕痹阻型。

腰痛4個證型

1. 風寒濕痹型



徵狀：腰腿冷痛重著（沉重）、活動受限、靜臥痛不減、局部喜暖，得熱痛減、受寒及陰雨天時痛楚加劇和肢體發冷

原因：居住冷濕之地，感受寒濕之邪

2. 濕熱阻絡型



徵狀：腰脊痛、痛處有熱感、腿軟無力、暑熱天或雨天痛楚加劇、活動後痛減

原因：暑熱天或雨天

3. 氣滯血瘀型



徵狀：腰腿痛如刺、痛有定處、坐臥不寧、日輕夜重、腰部僵硬、活動受限、疼痛拒按

原因：因外傷或用力不當引起

4. 肝腎虧虛型



徵狀：腰痠痛、腿膝無力、勞累加重、休息後痛減、局部喜按

原因：長期久坐久站、缺乏運動

2大穴位和伸展運動助改善

▼ 委中穴和陽陵泉穴:（按圖👇👇👇）

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1. 委中穴



位置：位於人體的膕橫紋中點

功效：舒筋、利腰腿

按法：用拇指指腹順時針按5-10分鐘

2. 陽陵泉穴



位置：小腿外側部，腓骨頭前下方凹陷處

功效：舒筋健膝

按法：用拇指指腹順時針按5-10分鐘

▼ 伸展運動：飛燕式（按圖👇👇👇）

飛燕式做法



1. 俯臥床上，雙臂放在身體兩側，雙腿伸直

2. 然後將頭、上肢和下肢用力向上抬起

3. 肘和膝關節要始終保持伸直，如飛燕狀

4. 反覆鍛鍊20-30次

除了上述改善方法，中醫在治療上會以補益肝腎、祛風除濕、活血化瘀為關鍵。主要以中藥配合針灸、推拿等，文獻研究顯示針刺腰椎盤突出附近部位可以有效緩解神經帶來的壓迫和疼痛，改善肌肉和筋膜等組織等痙攣，有效減輕病變局部炎性水腫反應，從而改善腰部血液循環。

日常也要注意避免睡過軟的床墊、彎腰過久、久坐，經常拿重物等。如真的需要彎腰搬重物時：腰應挺直，先屈髖屈膝做下蹲姿勢，起身時重物應貼近身體，先用力伸直髖膝，再伸腰將重物搬起。

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