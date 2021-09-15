糖尿病｜視帝龍劭華暈倒猝死　逾10年糖尿病史心肌梗塞風險增5倍

台灣金鐘獎視帝龍劭華（9月14日）在高雄住處昏倒，送院搶救終不治，其後被判斷為病逝，終年68歲。由於龍劭華本身已有十多年的糖尿病史，故有醫生判斷其死因或與其糖尿病有關，增加猝死風險。



龍劭華在2019年以劇集《菜頭梗的滋味》成為台灣金鐘獎視帝。（龍劭華facebook）

龍劭華飯後血糖曾破300

據 報龍劭華自上月底起便一直在高雄拍戲，其間一直在高雄85大樓的民宿入住。事發當晚，劇組原定與他一起吃晚飯，但對方一直未有出現，前往其住處查看時才揭發事件，當時龍劭華已在民宿內倒地，並無呼吸心跳，送院證實不致。

龍劭華入行逾40年，曾演出過多部經典台灣電視劇，2019年以劇集《菜頭梗的滋味》成為台灣金鐘獎視帝。不過，他有十多年的糖尿病史，更多年沒覆診致病情反覆，直至去年7月重新覆診時，發現他空腹血糖值高達逾200，飯後血糖更突破300，情況令人憂慮，他才重新再覆診跟進病情。

相關新聞：龍劭華猝逝！ 患糖尿病曾1日食10餐卻暴瘦8kg

▼龍劭華被發現在住處昏倒情況（點擊下圖看清！👇👇👇）：

+ 2

糖尿病患者十年後現血管併發症

對於龍劭華猝逝的消息，台灣糖尿病衞教學會理事長杜思德接受當地傳媒訪問時分析指，糖尿病患者最大的死亡原因為心血管疾病，其中小血管併發症包含視網膜病變，大血管併發症則有腦中風、冠心病、周邊血管疾病等，如果超過65歲以上，相關風險就很高。

一般而言未能好好控制血糖的患者，大概10年後就會出現大血管併發症，發生急性心肌梗塞風險更比一般人高出3至5倍。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

+ 9

糖尿病早期症狀：



1. 尿頻

2. 易口渴

3. 皮膚乾燥、痕癢

4. 容易疲倦

5. 視力模糊

6. 傷口難癒合

相關新聞：糖尿病｜肚餓時手震無力暴躁糖尿先兆？吃錯2類食物血糖急升急跌

糖尿病在香港十分普遍，每十人就有一人患病。（圖片：PreDiabetes）

本港每10人有1人為糖尿病人

糖尿病是本港第10位致命疾病，據衞生署數據，每年造成300多至600多人死亡，每10人就有1人患糖尿病，2019/20年度有逾49萬名於公院就診的糖尿病患者，8年間人數增47%；新症增4.1萬宗，當中57%為40至64歲，如果是以下的高危族更須注意：

▼糖尿病5大高危族群，你有冇份？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 2

糖尿病五大高危族群



1. 高血壓或高血脂人士

2. 有妊娠糖尿病史的女士

3. 曾誕下4公斤或以上過重嬰兒的女士

4. 體重指標BMI超過23的肥胖人士

5. 45歲或以上的中年人

由於大部份患者沒有明顯徵狀，甚至延誤至併發症出現後才察覺患上糖尿病，因此上述高危人士需要定期檢查血糖。根據世界衞生組織的準則，如空腹（已禁食8小時以上）血糖大於7mmol/L，或餐後兩小時血糖高於11.1mmol/L的人士，則可判斷為罹患糖尿病。

降血糖食療

由於高血糖是導致糖尿病的成因之一，因此在日常飲食中如可多吃有降血糖功效的食物，亦有預防糖尿病的作用，同時需掌握「少糖、少油、少鹽和多纖維」的飲食原則。

▼有助改善糖尿病症狀食療：粟米鬂瘦肉湯（按圖👇👇👇）:

▼有助改善糖尿病症狀食療：黃耆黑豆湯（按圖👇👇👇）:

▼有助改善糖尿病症狀食療：鱔魚黑豆湯（按圖👇👇👇）:

▼有助改善糖尿病症狀食療：檸檬雞湯（按圖👇👇👇）:

相關新聞：糖尿病｜腎虛胃熱肺燥易糖尿 檸檬雞湯止渴補虛4款食療多吃蓮藕

▼ 日常可多食以下食物，有助改善高血糖（按圖 👇👇👇）：

+ 6

相關新聞：糖尿病｜阿基諾三世糖尿致腎衰竭逝世！併發症多易心臟病苦瓜降糖