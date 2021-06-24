糖尿病｜阿基諾三世糖尿致腎衰竭逝世！併發症多易心臟病苦瓜降糖

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-25 13:08

菲律賓前總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）6月24日於醫院逝世，終年61歲。他的家人發表聲明，稱阿基諾三世死於糖尿病引致的腎衰竭。高血糖有什麼症狀？糖尿病會引致什麼併發症？吃什麼可改善高血糖？

▼2010年「馬尼拉人質事件」期間執政的菲律賓前總統阿基諾三世，今日（6月24日）死於糖尿病引致的腎衰竭。（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

相關文章：菲律賓前總統阿基諾三世逝世 終年61歲

糖尿病症狀

香港有十分之一的人患上糖尿病，近年更有年輕化趨勢。糖尿病的特徵是患者的血糖長期高於標準值。血糖過高的時候，可能會表現非常渴，不斷解尿，口乾舌燥，覺得餓，口氣不好，視力迷糊，噁心嘔吐，心跳加速等症狀。

▼ 高血糖有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

相關文章：【糖尿病】血糖太高太低可致昏迷3成因 出現嘔吐幾小時內或致命!

高血糖高危人士

高血糖除了有可能是遺傳外，也可能是因為由飲食運動等生活習慣所造成，如果習慣吃太多、不運動，攝取過多熱量或是體內有過多的脂肪，都會讓胰臟過度工作，造成胰島素阻抗，令血糖值維持在高水平。

另外壓力也會讓身體內分泌失調，導致腎上腺素、皮質醇等壓力荷爾蒙過度分泌，同樣會造成胰島素阻抗，增加高血糖的風險。

▼ 同場加映：15條問題檢測糖尿病風險，你中了幾條？是否為糖尿病患的「候選人」？（按圖 👇👇👇）：

+ 10 + 10 + 10

除了體質無法改變之外，生活習慣、壓力都是可以靠自己來改善的；如果15條因子中有3條符合，很可能就是糖尿病患的「候選人」，如果符合5條以上，可能已經是糖尿病前期而自己不知道了。

相關文章：【糖尿病檢測】睡眠少於6小時肚餓易暈 15條問題中5條以上要就診

高血糖會引致心臟病腎衰竭

▼ 糖尿病可引發不同併發症（按圖 👇👇👇）：

《香港糖尿聯會》資料指，糖尿病可引發慢性併發症，包括主要是血糖長期過高引致損壞心血管疾病，如心臟病和中風。另外，亦有機會導致微血管和神經系統疾病，包括腎衰竭、視網膜病變、 白內障及青光眼引致失明；足部周邊血管病變及神經系統病變，引致感染、潰瘍、壞疽而導致截足（俗稱糖尿腳）。

高血糖必須食藥治療？

若已確診糖尿病，想只藉着不吃甜或澱粉類食物來控制糖尿病，是不可行的。吃藥的目的是為了矯正血糖代謝的異常，改善胰島素的功能。不過就算有用藥，糖尿病患者也應該要注意飲食，控制血糖。

只有仍屬糖尿病前期的患者，才有可能透過從生活、飲食、運動等各方面，養成良好的習慣來避免惡化。患者應聽從醫生的診斷，接受適當的治療。

一型糖尿患者必須注射胰島素，而二型糖尿病人，則視乎不同情況，需要服用一種或多種非胰島素藥物。 但在以下情況亦會需要注射胰島素：如急性高血糖併發症、嚴重感染、腎功能衰竭、手術前後、懷孕期間或當非胰島素藥物未能有效控制血糖時等等。

相關文章：糖尿病｜戒甜就能控制血糖？打胰島素會傷腎？糖尿必須搞懂5件事

降血糖食物

▼ 日常可多食以下食物，有助改善高血糖（按圖 👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

相關文章：糖尿病｜苦瓜芽菜10種食物改善高血糖 白蘿蔔加1樣食材強化血管

▼6種適合糖尿病患者的低GI水果（按圖👇👇👇）

相關文章：【糖尿病】低升糖指數6大水果糖尿病都食得 吃生番茄助降血壓

降血糖貼士

▼ 除了多食助降血糖的食物外，還有哪些降血糖方法？（按圖 👇👇👇）：

+ 7 + 7 + 7

相關文章：【糖尿病】血糖踩界注意8大降糖貼士 食飯要計數每周運動150分鐘

中醫認為，治療糖尿病有「四大穴道」，它們分別是胰俞穴、魚際穴、內庭穴和太溪穴。

▼4大穴道改善糖尿病（按圖👇👇👇）