腎虛｜腎虧腎氣差快衰老！中醫教1招咬牙吞口水激發腎氣滋養腎精

腎虧、腎虛，聽到中醫這樣診斷，相信不少人定必聞之色變。在中醫角度而言，養腎除了可在飲食、起居方面入手外，原來尚有一套以吞口水為主的叩齒咽津養生法，可幫助人體補益肝腎、延緩衰老，達到延年益壽的效果。



腎虧等於腎功能差？

中醫角度認為，腎是先天之本，主生長發育、水液代謝、生殖及內分泌功能，亦即泌尿系統、生殖系統和某些內分泌系統也包括在腎的概念內。

「腎虛」和「腎虧」並不代表患有腎病或腎功能不好。「腎虧」是指腎氣（腎系統的總體機）虛弱，是坊間一個較廣泛和通俗的說法， 與「腎虛」同一概念。腎虛和腎虧的症狀和成因相同，但腎虧再嚴重一些，如腎虛只有1至2項腎虛症狀，腎虧人士則可能會出現3至4項症狀，且症狀較為嚴重。

▼ 腎虛的人會有什麼症狀?（按圖 👇👇👇）：

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早晚叩齒咽津延緩衰老

據健福堂註冊中醫師姚欣彤分享，隨着年歲增長踏入中年，體內的腎氣逐漸衰少，身體機能開始衰退，各個臟腑器官衰弱。因此腎氣不足人士，特別是50歲以後，可以多做這套「叩齒咽津」的養生方法，以延緩身體衰老、固本培元、補益肝腎，延年益壽。

在進行「叩齒咽津」前，姚欣彤醫師表示須先調節情緒，心平氣和，並在一個寧靜舒適的環境，採取靜坐、平臥或站立姿勢，然後雙眼閉合，嘴巴輕閉，開始叩齒。

▼每日早晚咬牙吞口水也可養腎，到底這套「叩齒咽津」養腎方法如何進行？ （按圖 👇👇👇）：

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叩齒咽津養腎法：

1. 叩齒：



活動上下牙齒，輕輕的、有節奏的做上下方向的牙齒叩擊。叩齒期間，可逐漸增加叩齒的力度，叩擊次數一般以36次為佳。

2. 攪舌：



叩齒後，用舌尖頂着上顎，然後貼着上下牙齦和牙面來回攪動，先順時針9次，再逆時針9次，然後在口腔左右各攪動舌頭9次，注意力度要輕柔。

攪舌後口中津液（即唾液）漸多，此時鼓腮用唾液含漱36次。

3. 漱口後咽津：



將津液分3次緩緩咽下，並想像把咽下的津液直下小腹丹田之中。

整體操作每天早晚各做1次。



▼ 同場加映：中醫認為五色食物對應五臟，當中腎對應黑色，建議可多吃黑色食物，有助於養腎，以下是黑色食物例子（按圖 👇👇👇）：

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補腎陰湯水：花旗參螺頭湯（4人分量）

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齒、津養腎原理

初聞「叩齒咽津」養生法一般人可能會感匪夷所思，不太理解「齒」（牙齒）及「津」（口水等體液）對養生的作用。不過，姚欣彤醫師解釋指，中醫認為腎主骨生髓，而齒為骨之餘，可見牙齒與腎氣密切相關。

叩齒激發腎氣

當腎精和腎氣充足，就能促進骨骼、骨髓及牙齒等機體生長發育，因此叩齒這個動作能夠有助激發和固護腎氣，補腎益氣。

咽津滋養腎精

而「津」在中醫角度則是一種體內性質較清稀、流動性較大的液體，一般散佈於體表皮膚、肌肉和孔竅，並能滲注於血脈，對人體有滋潤作用。而口腔內的唾液亦屬於「津」的一種，稱為口津。中醫認為腎液為唾，唾液是由腎精所化生，因此咽津有滋養腎精的作用。

當腎中精氣充足，人體臟腑和經絡等組織器官才能維持正常生理活動，因此「叩齒咽津」養生法，能夠養好人體內的腎精及腎氣。

▼ 同場加映：除了多食黑色食物外，多按壓以下的穴位，亦有助補腎（按圖 👇👇👇）：

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叩齒咽津功效

叩齒除了有補腎益精功效外，姚欣彤醫師指出叩齒的動作能夠鞏固牙齒和牙周組織，促進其血液循環，增強其抵抗力，增加牙齒的自潔作用，同時可以保持咬肌機能，有益於口腔健康，防止牙周病，延緩退化。

此外，由於「腎氣通於耳」、「腎主骨生髓」，腎中精氣充盈，則腦髓、脊髓和耳竅得以濡養，所以叩齒也能透過補腎益精來達到耳聰目明、健腦等作用。

而咽津除了有滋養腎精功效外，還能健脾和胃，補益肝腎，濡潤孔竅，潤澤肌膚、四肢和五臟，滑利關節。同時，咽津的動作促進口腔唾液分泌，有助消化，防止消化不良。

此外，姚欣彤醫師亦建議在進行「叩齒咽津」期間，亦適宜在飲食及起居習慣上作出配合，當中她建議可選擇以下一些具有補腎益精作用的食物：

宜吃補腎益精食物：

豬肉、鴨肉、蛤蜊、黑芝麻、黑豆、枸杞子、桑椹、蓮子、芡實、淮山、核桃、栗子、蜂蜜等



忌吃寒涼、生冷、辛辣食物：

冷飲、涼茶、冰冷的水果、雪糕、刺身壽司、辣椒、咖喱等。



▼ 同場加映：以熱水泡腳、保暖足部等８個養腎方法（按圖 👇👇👇）：

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患牙周病者忌進行

同時，姚欣彤醫師又指要隨時注意天氣冷暖變化，適當添減衣裳，避免著涼；保持居住環境通風涼爽，避免潮濕，若濕度過高，可使用抽濕機；早睡早起，確保睡眠充足；適當進行運動，例如耍太極拳或散步。

不過，姚欣彤醫師特別提到當患有口腔、牙周疾病時，例如口舌生瘡、口腔糜爛、牙齦發炎、紅腫疼痛等，患者必須先待相關病情痊愈，方能進行「叩齒咽津」。此外，在進行「叩齒咽津」期間，力度亦要輕柔，避免咬傷舌頭和口腔壁。同時不能以咀嚼或咬硬物替代叩齒，以免對牙齒造成損傷。