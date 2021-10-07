止痛藥｜攝取過量、併服酒精可致肝臟損傷？專家提4大建議免傷肝

吃止痛藥會傷肝，這是真的嗎？台灣台北市藥師公會理事長張文靜表示，如果過度使用「乙醯胺酚（Acetaminophen）」（如必理痛），超過劑量，或與合併酒精，就可能傷肝，民眾服用止痛藥時，務必提高警覺，遵守醫師、藥師的建議使用量。



張文靜表示，常見的非處方止痛藥分為2類，分別是「非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDS）」（布洛芬）以及「乙醯胺酚（Acetaminophen）」（如必理痛），兩者均有不錯的止痛效果。

張文靜說，「非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDS）」具有消炎、止痛、退燒的作用；而「乙醯胺酚（Acetaminophen）」成分止痛藥，則以止痛、退燒為主。

臨床顯示，含有乙醯胺酚（Acetaminophen）成分的止痛藥，只要在建議使用量下服用，並不會危及肝臟功能，但若過量使用，例如，每日超過4000毫克，民眾本身罹患肝臟疾病，或併服酒精，就可能導致肝臟損傷，出現噁心、嘔吐、胃腸道不適、蒼白、出汗等症狀。此外，如果過量服用「非類固醇類消炎止痛藥」，則可能容易傷害腸胃與腎臟。如何正確使用止痛藥？食藥署提出4大建議：

▼如何正確使用止痛藥？（按圖看清👇👇👇）

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1. 遵照醫囑服藥，不可因為服藥後症狀緩解，就自行停藥：民眾自行購買止痛藥，應注意外盒與仿單標示上的有效期限、1天服用幾次、每次服用多少劑量、適合飯前或飯後服用等訊息，遵照指示服用，若有疑問應諮詢藥師。若是醫師處方藥物，應該遵照醫囑，不可因為服藥後症狀緩解，就自行停藥。

2. 主動告知使用藥物，不要併用2種以上止痛藥，以免造成肝損害：同時服用多種藥物風險較大，可能影響藥效，或產生不良反應，如果正在使用噴劑、軟膏、痠痛貼布，應主動告知醫師或藥師，例如，退燒藥、感冒藥常含有止痛藥成分，如同時服用，就可能導致劑量過量。

3. 服藥期間不喝酒！恐增加肝損傷的風險、腸胃副作用：止痛藥成分「乙醯氨酚」併用酒精，恐增加肝損傷的風險；非類固醇抗發炎類止痛藥併用酒精，則可能增加腸胃副作用。建議，服用止痛藥應配白開水，且服藥期間不可飲酒。

4. 服藥不空腹！可能造成腸胃不適甚至出血：長期使用「非類固醇類消炎止痛藥」可能造成腸胃不適，甚至腸胃出血，建議與食物一起服用，或是飯後服用，保護腸胃健康。

張文靜表示，如果1天吃8顆必理痛，就會超過標準，別以為不可能過量，如果當天服用4顆必理痛，又喝了4包伏冒熱飲，所攝取的乙醯胺酚就等於8顆必理痛。許多民眾至復健科、神經內科看診，可能領到同樣成分的藥物，如果沒有藥師提醒，很可能就會過量。

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