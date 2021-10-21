恐慌症｜TWICE定延食心理藥致肥走樣　2大穴位急教解發作抒壓

恐慌症隨時隨地發作，患者一旦在某些地方觸發了過程的心理陰影，此時就會出現心跳加快、呼吸困難的症狀，甚感辛苦。就連韓國女團TWICE成員之一的定延也因為飽受恐慌症之苦，在去年開始暫停了所有工作，但網上近日流傳她因為吃心理藥物而變胖的照片，令一眾粉絲也非常擔心。



恐慌症知多啲

恐慌症是焦慮症的一種，患有恐慌症的患者會在某些時刻突然感到極度焦慮、恐慌，並且有強烈的死亡威脅感，進而影響日常生活。

▼恐慌症發作有甚麼病症？（按圖👇👇👇）

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恐慌症發作前沒有任何徵兆，患者會在無預警的情況下，出現心悸、心跳加速、出汗、發抖、呼吸困難、胸痛、噁心、頭暈、失去現實感、害怕失去控制、害怕即將死亡等症狀。

韓國人氣女團TWICE成員之一的定延，在去年因為患上恐慌症而要暫時退出工作。(資料圖片)

TWICE定延飽受恐慌之苦致肥

韓國人氣女團TWICE成員之一的定延，在去年因為患上恐慌症而要暫時退出工作，本來在今年8月曾再次出席打歌活動公開露面，但很快又因為恐慌症而再次暫時活動，令一班粉絲也非常搶心她的健康。

最近網上更流傳定延近日的照片，可見相中的她比以前的身材相差甚高，網民估計是長期服藥致肥，結果引來大批網民討論。

▼TWICE定延也是恐慌症患者之一（按圖👇👇👇）

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有指定延因服用心理病藥物後導致體重上升了10KG。雖然五官依然沒有變，定延亦有對着鏡頭微笑等似乎毫無異樣，但由於圓潤的身材與活動時期相差得多，因而令粉絲更擔心。可是也有網民希望定延的身材不要被討論，擔心負面留言會影響她休養。

恐慌症發作有得解

恐慌症發作的原因包括腦部神經傳導物質釋放異常、遺傳、飲食、環境、心理等因素，中年人、年輕人更是高色，大約每100個人就有1到4人患有恐慌症，其中女性罹患恐慌症的機率又高於男性約2至3倍。

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而恐慌症患者大多有神經較為敏感、好勝心強、凡事要求完美或生活中有長期壓力未解決等特質。

安神穴位解恐荒發作

遇上有人恐慌症發作，可以協助患者坐下靠著休息，進行腹式呼吸，轉移注意力，加強正面想法。亦可按揉內關及神門兩個穴位，有助寧心安神。恐慌症會反覆發作影響生活，如懷疑患上恐慌症，宜尋求專業人士治理。

▼穴位急教怎樣做？（按圖👇👇👇）

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內關穴



功效：寬胸止嘔、止暈、寧心安神



位置：前臂掌側，手腕橫紋向手肘方向2寸（約3隻手指位）



按法：以拇指指腹以陰力按揉約1分鐘



神門穴



功效：安神、寧心、振奮精神



位置：手腕橫紋處，從小指延伸到手掌根部末端的凹陷處。



按法：以拇指指腹以陰力按揉約1分鐘



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