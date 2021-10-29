身體檢查｜肝臟病變無聲無色半年間可奪命　超聲波檢查有助降風險

新冠狀病毒疫情至今將近兩年，病毒株變化多端，由Delta、Mu、L542R，到由Delta病毒變異而成的亞變種病毒株AY.4.2，新冠疫情對我們的威脅有增無減，香港市民都已習慣比以往更注重健康，同時亦會透過接種疫苗以對抗疫情。在接種疫苗前的身體檢查在這個時間顯得猶其重要，做好身體檢查了解自身健康情況。除基本體檢項目外亦可考慮超聲波篩檢項目，別以為超聲波檢查只是女士「專利」，事實上超聲波檢查可以更快查找出身體隱藏的問題，不論是接種疫苗前的檢查，還是恒常身體檢查，都應將它列入考慮之中，大部分疾病只要早察覺、早診斷，都可以得到更好的治療。



超聲波檢測的原理是透過超音波段發射聲波，當聲波碰到人體的各種組織便會反射，不同程度的聲波反射訊號，經分析處理後轉換成超音波螢幕上所組成的黑白組織影像。這種檢查方式既操作方便，安全又對人體無傷害，短期內也可重複檢查，可謂好處多多。

三高病人宜定期接受IMT檢查 提防心血管疾病

超聲波檢查的應用範圍廣泛，由心臟科、內分泌科、泌尿科到肝臟科都有涵蓋，而現時最受市民歡迎的是頸動脈血管壁厚度超聲波掃描（IMT），皆因IMT的作用是評估頸動脈血管壁內層厚度，檢測心肌梗塞和腦中風等心血管疾病。現時愈來愈多市民接種新冠疫苗，事前接受身體檢查可以了解自己是否適合接種之餘，也可以預防三高等問題。就以IMT為例，如果檢查看到血管壁內層愈厚，代表出現血管疾病及罹患冠狀動脈疾病的風險愈高，而且超聲波影像可顯示出血管內粥狀動脈硬化斑塊之位置、大小、表面性質等，對及後的治療都有幫助。

IMT可評估頸動脈血管壁內層厚度，檢測心肌梗塞和腦中風等心血管疾病。（圖片：mediaplus）

除了接種疫苗前後都可以透過IMT檢查了解身體狀況外，從預防心血管疾病及中風的角度，只要50歲以上、患有三高的病人均屬於心血管疾病的高危發病組群，都應定期進行頸動脈超聲波檢查，及早為患病風險作初步評估。

50歲以上、患有三高的病人均屬於心血管疾病的高危發病組群。（圖片：Shutterstock）

及早發現癌症蹤影 肝臟異常無所遁形

除了預防心血管疾病，超聲波對檢查上腹部的器官，如肝、膽、腎是否出現異狀有莫大幫助。就以肝臟為例，全球估計有 2.57億人患有慢性乙型肝炎，7100 萬人患有慢性丙型肝炎；而在香港，乙型肝炎相當普遍，根據衛生署估計全港約54萬人感染慢性乙型肝炎，超過2萬人感染慢性丙型肝炎。慢性肝炎是隱形殺手，感染者可持續多年沒有徵狀，直至出現脂肪肝、肝硬化，甚至肝癌才有感覺，因而錯失治療的黃金機會。

脂肪肝不只是較多脂肪的胖子才會有，只要喜歡食高脂肪食物和飲酒都可能有脂肪肝。持續大量飲酒會為肝臟帶來持續性傷害，反覆令肝臟炎症，從而誘發肝硬化及肝癌。蔬菜內的農藥、霉變食物中的黃曲霉毒、空氣中的有害物質，如塑膠廠使用的聚氯乙烯(PVC)亦都是誘發肝癌的因素。

脂肪肝已成為不少都市人常見的疾病之一。（圖片：Gettyimages／視覺中國）

根據醫院管理局資料，肝癌是香港第三大的癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌，每年新症數目約有1800宗，死亡人數約1500人。肝炎病菌一旦積聚在體內會逐漸演變為肝硬化，及後發展成肝癌的機率比一般人為高。採用超聲波掃描檢測能盡早發現。因為肝臟腫瘤形成初期體積較小，加上肝臟內部沒有痛覺，即使長出腫瘤也不容易被偵察，甚至會被認為是捱夜、進食「熱氣」或食物敏感以致不適。直至變大至擠壓表面神經時才會有上腹疼痛感，此時病情已經轉趨嚴重，失去尋求和接受適當治療的機會。

香港每十萬人口中約有四十一個男性患上肝癌，而女性則每十萬人有十二個。 (圖片：香港防癌會)

使用超聲波檢查好處多多，往往令檢查至得到報告需時約兩至三個月，令治療的黃金機會就此被虛耗。就以肝臟為例，過去曾有統計發現，惡性腫瘤可在三個月內就長大一倍，末期肝癌平均存活率更僅有六個月，因此一定要爭取時間。現時，坊間有部分診所可以快至十個工作天內取得報告，有助病患能及早發現及作出治療。

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