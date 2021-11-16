肩痛｜舉手膊頭痛未必係五十肩？肩夾擊症候群5大高危人士要知

肩膀痛絕對是常見都市病之一，舉手感到疼痛就以為自己有五十肩？其實當中有很多不同成因，甚至有機會是肩夾擊症候群。到底它與五十肩有甚麼分別？如果不幸中招又有甚麼紓緩方法？



肩膀肌肉有很多條，但其中有一條卻在肩胛骨上緣延伸至上手臂骨結節，叫脊上肌。每次將手臂抬高時，肩胛骨、上手臂骨互相靠近，形成「狹小的隧道」，而在一般情況下，2塊骨非常接近脊上肌，但不會使其肌肉受傷。不過如果脊上肌發炎並腫起，抬高手時因夾擠到肌肉而造成疼痛，例如：油牆、抹窗、投球、游自由式、拿抬頭櫃東西等。

▼肩夾擊症候群知多啲（按圖👇👇👇）

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高危人士：

1. 經常舉手工作

2. 長期駝背

3. 肩部肌肉緊繃

4. 肩部曾碰撞受傷

5. 先天構造造成狹窄



不少人以為肩痛是五十肩發作，但其實有機會是患上肩夾擊症候群而不自知。五十肩屬關節沾黏的問題，患側手往前往後都痛，晚上不動更痛，有時會不痛，但不痛的姿勢每天都有分別，如果配合適合運動可以減輕痛楚。

相反，肩夾擊症候群屬肌肉發炎，患側手舉到某個角度就痛，但避開特定角度痛楚明顯減少，而如果強行運動患側手臂，反而會加重炎症。

同場加映：紓緩肩痛４大動作（按圖）

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2招測試分辨肩痛成因

由於五十肩、肩夾擊症候群其實部份相似，以下2個自我小測試有助患者分辨疼痛成因。

▼測試1：倒空罐測試（按圖👇👇👇）

1. 倒空罐測試

做法：將患側手往前伸直，然後大拇指朝下，做出像是要倒水的動作；請另一人由上往下輕輕發力壓住手，你要嘗試保持在原位不被壓下去



結果：在這個姿勢下只有脊上肌出力，如果引起了肩部不適或疼痛感或是某一側特別無力，表示脊上肌已經傷，甚至有肌腱撕裂的情形。



▼測試２：弧度測試（按圖👇👇👇）

2. 弧度測試

做法：患側手側抬向上，側抬60至120度之間，屬骨與骨之間最窄的角度，最容易夾到脊上肌；或側抬至最高160至180度。



結果：如果出現肩痛，其他角度不痛，也代表夾到脊上肌，有肩夾擊問題。



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