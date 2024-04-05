助眠貼士｜睡前進食會影響睡眠？ 專家指吃一種食物反而能助眠！

你可能聽過睡前吃東西會影響睡眠質素，但其實有些食物可以幫你睡個好覺。



綜合外媒報道，英國床品商店 Bed Kingdom 的睡眠專家指出，巧克力富含「完美的營養成份」，有助於夜間良好的休息。他們解釋，「黑巧克力中發現的特性可以促進血清素的產生，而血清素是一種與平靜和放鬆直接相關的化學物質。」因此，睡前吃一些黑巧克力可以幫助您減輕壓力。專家表示，為了發揮黑巧克力對睡眠的最大好處，應該與香蕉和杏仁等促進睡眠的食物搭配。

另外，花生醬其實亦具有助眠作用。睡眠專家表示，「深夜食用花生醬是一種健康的零食，可以提高睡眠質量，穩定血糖水平，支持肌肉生長。」專家解釋，這些食物富含有益心臟健康的脂肪、維生素和礦物質等營養物質，花生醬甚至還含有一種名為色氨酸的催眠化學物質，有助於讓身體處於放鬆狀態。專家又指，核桃、腰果和杏仁等其他堅果也可以幫助維持健康的睡眠週期，因為它們可以增加褪黑激素、鎂和鋅的含量。

不過，如果你不是一個愛甜黨，想在睡前吃點鹹味零食，那芝士可能就是一個不錯的選擇。因為芝士含有色氨酸，能幫助你提高睡眠質素，而且由於它有豐富蛋白質，既能在半夜中滿足你的飢餓感又容易消化，不會令你過於飽滯而影響睡眠。

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想要有覺好瞓避開這些食物！

1. 含咖啡因的食物和飲料



咖啡因是一種中樞神經系統興奮劑，這意味著它可以增加警覺性，讓您感覺更加清醒和精力充沛。由於這種影響，含咖啡因的食物和飲料，包括可樂、咖啡、含咖啡因的茶等等，都可能會對睡眠產生負面影響，並使您徹夜難眠。事實上，有研究表明，即使只是睡前幾個小時喝咖啡，但亦會影響睡眠。

2. 辛辣食物



辛辣食物會導致消化不良，並加重胃灼熱和胃酸倒流的症狀，從而擾亂你的睡眠。另外，吃非常辛辣的食物，例如辣椒，會略微升高您的核心和表面體溫，一些研究人員認為，睡前吃辛辣食物導致體溫升高亦可能會對睡眠產生負面影響。

3. 高升糖指數食物



食用高升糖指數的食物會迅速升高血糖值。這些食物包括精製碳水化合物，如白麵包、糖果和添加大量糖的食物。

研究表明，低血糖可能會降低睡眠效率。而高血糖最初雖然可能會讓你感到睡意，然而由此產生的荷爾蒙（包括胰島素）的變化可能會導致你夜間睡眠不穩。同時，高血糖飲食也會引發體內發炎反應，造成有益腸道細菌失衡，也可能影響睡眠。

4. 脂肪類、過於油膩的食物



吃用高脂肪食物，可能會導致睡眠不佳。這可能是因為您在睡覺時消化道會減慢，因此吃油膩的食物可能會壓垮消化系統，導致不適，讓你徹夜難眠。另外，從長遠而言，經常進食高脂肪食物會導致肥胖，而肥胖正正是睡眠窒息症的主要成因。

5. 酒精飲料



許多人喜歡在晚上睡前喝一兩杯來放鬆身心。事實上，酒精是人們最常濫用的助眠劑之一。然而，雖然酒精會讓你更快入睡，但有研究指出通過飲酒入睡的人，他們的睡眠質素都會較差，而睡眠時間亦會較短。

８貼士助你獲得最佳睡眠

1. 維持規律的睡眠時間：盡量在每天相同的時間上床睡覺，並在早上起床後保持一致的起床時間。這有助於調節你的生物鐘，提高睡眠質量。



2. 創造一個舒適的睡眠環境：確保你的睡眠環境安靜、黑暗、涼爽和舒適。使用遮光窗簾、耳塞、白噪音機或睡眠面罩等工具，減少睡眠中的干擾。



3. 建立正確的睡前習慣：在睡覺前30分鐘到1小時，創造一個放鬆的環境。避免使用電子設備，如手機、平板電腦或電視，因為它們發出的藍光可以干擾你的睡眠。可以嘗試閱讀、聽輕柔的音樂、進行輕度伸展或冥想等活動，以幫助你放鬆身心。



4. 注意飲食和飲水：避免在睡前攝入大量咖啡因或大量食物，因為它們可能會影響你的入睡能力。同樣，避免過量的飲水，以免在夜間頻繁起床上廁所。



5. 規律運動：進行適度的身體活動有助於提高睡眠質量。盡量在白天或傍晚早些時候進行運動，避免在睡前數小時內進行劇烈運動，以免刺激身體。



6. 減少壓力：壓力和焦慮是影響睡眠質量的常見因素。嘗試使用壓力管理技巧，如深呼吸、冥想或寫日記，以減輕壓力並放鬆身心。



7. 避免睡覺過多或過少：每個人的睡眠需求不同，但大多數成年人需要每晚約7至9小時的睡眠。過少或過多的睡眠都可能對睡眠質量產生負面影響。另外，亦應避免在白天午睡。



8. 不要嘗試強迫自己入睡：強迫自己睡覺是不可能的。這就是為什麼專家通常會建議入睡困難的人，起床做一些放鬆的事情，例如閱讀。



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