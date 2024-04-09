食剩飯慳錢得不償失？女子吐血送院揭患胃癌 出現４症盡早求醫！

節儉本是美德，但如果因慳錢就弄壞身子，那就得不償失了！內地杭州就有一名28歲女子，因出現胃痛、胃脹，甚至吐血而緊急就醫，接受檢查後確診患上了胃癌中期。醫生進一步探究致病原因，竟發現原來是女子為了慳錢，長期食用剩飯、剩菜以及過期食品，導致最終釀成胃癌。



據內媒報道，該名女子家中經濟情況並不理想，為了節省日常開支，長期以來都是吃雪櫃中「怕浪費而沒丟掉的食物」度日，有時甚至連過期食品都照樣食。不良飲食習慣再加上一直生活在鬱悶且高壓的環境下，時間一長女子便漸漸出現胃痛、胃脹等問題。

直到有一天，該女突然出現吐血症狀，緊急就醫檢查後，被診斷出罹患胃癌中期。醫生指出，雪櫃雖然能延長食物的保鮮期，但並不能抑制所有的細菌生長。長時間存放的食物，依然可能會滋生出大腸桿菌、金黃色葡萄球菌或黴菌等有害微生物，恐造成腹瀉、噁心等不適症狀，長期下來更會增加罹患胃癌的風險。

醫生提醒，胃癌早期難察覺，許多胃癌患者確診時已達中晚期，導致錯過黃金治療時間。因此，一旦出現飯後異常腹脹、無法緩解的腹痛、不明原因貧血、黑便等症狀，務必盡快就醫，以排除患病的可能性。

▼最危險及較安全隔夜菜：（按圖👇👇👇）

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胃癌早期難察覺

據香港癌症資料統計中心資顯示，胃癌位列本港十大常見癌症的第6位。在2019年，胃癌的新症共有1,303 宗，男性有759宗，女性有544宗。男性與女性患者的比率約為1.4比1。在死亡率方面，胃癌在本港致命癌症中居第6位。在2020年，胃癌導致613人死亡，佔癌症死亡總數的4.1%。

據美國關注胃癌的預防與治療的非營利組織「No Stomach For Cancer」表示，胃癌初期並無症狀，即使有症狀，也可能會被解讀作腸胃道疾病症狀，因而錯過治療胃癌的黃金時期，或至胃癌晚期才發現。

▼當癌細胞開始成長和擴散，胃癌早期症狀會持續，有以下症狀要注意：（按圖👇👇👇）

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＊胃癌初期腹痛的位置可能會在上半腹部、胸骨後部，或位置模糊不清。

▼胃癌晚期時，癌細胞可能擴散至鄰近的器官，包括肝和大腸：（按圖👇👇👇）

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胃癌症狀似胃潰瘍

胃癌初期症狀與平日的腸胃問題相似，出現肚痛、腹脹、噁心或嘔吐時與胃潰瘍的症狀一樣，令人難以分辨。不過，由於腫瘤還是實體的，如果在吃飽後感到胃痛，比較似胃癌症狀，因腫瘤跟食物摩擦後會產生痛覺；但如果是吃飽前才痛、吃飽後就不痛，則比較像胃潰瘍。

▼要如何分辨胃癌與胃潰瘍？（按圖👇👇👇）

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胃癌５大高危因素

1. 幽門螺旋桿菌感染：幽門螺旋桿菌是一種常見的胃黏膜感染細菌，被認為是胃癌的主要原因之一。幽門桿菌的感染會引起慢性胃炎，幽門桿菌的感染率依年齡增長而增加，40歲以上的感染率高達 50%以上，約 70%的胃癌病人是因感染而來。



2. 飲食因素：飲食習慣也與胃癌風險有關，高鹽飲食、醃漬煎炸飲食是主要危險因子，另外，高碳水化合物、低蛋白食物、缺乏新鮮蔬菜水果、三餐不定、進食過快、吃得太燙、以及經常吃剩菜剩飯，都會增加患胃癌的風險。



3. 生活習慣：如酗酒、抽煙者，皆被視為可能的高危險群。



4. 家族史：如果家族中有胃癌病例，個體患胃癌的風險也會增加，尤其是直系親屬有胃癌患者，家屬中胃癌發生率比正常人高2~3倍。雖然無明確遺傳性，但因飲食方式等習慣相同，胃可能受到相同的刺激。



5. 年齡和性別：年齡是胃癌發病的一個重要因素，隨著年齡的增長，患胃癌的風險也會增加。另外，男性比女性更容易患胃癌。



▼防胃癌飲食貼士：（按圖👇👇👇）