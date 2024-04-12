便秘｜男子腹痛休克險死 手術剖腹發現「滿肚子大便」！

便秘是都市人常見的健康問題，但大多數人都只是放任病情，以為問題會隨時間改善，誰不知原來便秘都有可能導致生命危險。近日台灣嘉義就有一名男子因便秘問題持續發展，最終引致結腸炎併發大腸破裂，幸好及時接受治療才挽回一命。



嘉義醫院的外科醫生為病人進行剖腹探查手術，將腹腔徹底洗淨，並把破裂腸道切除、做人工肛門。（圖片來源：網上圖片）

據外媒報道，嘉義一位58歲男子，本身有中風和慢性便秘病史，早前突然出現腹部劇痛、冒冷汗等症狀，被送往急症室。經醫生診斷為糞性結腸炎（stercoral colitis）併發大腸破裂，導致嚴重腹膜炎及敗血性休克。院方立刻為男子進行剖腹探查手術，竟發現肚子裡充斥著大便，塊狀糞便在糞水中載浮載沉，腹膜臟器均遭到嚴重污染。醫生馬上將腹腔洗淨，並將破裂的腸道切除、做人工肛門，經過專業治療和精心照護，病患恢復良好，最終順利出院。

嘉義醫院外科主任張書豪表示，糞性結腸炎是一種罕見但危險的大腸疾病，主要是由於慢性便秘導致大腸內糞便形成硬塊，對腸壁產生過多壓力，造成結腸組織缺血發炎，嚴重甚至會壞死導致結腸破裂，引起糞性腹膜炎。

此疾病常見於年長者，尤其是長期臥牀、神經認知功能障礙或藥物使用影響腸道蠕動的患者，一旦腸道破裂，死亡率可高達6成。

張書豪表示，這次病例提醒市民，便秘問題不容忽視，特別是對於伴隨有慢性疾病的高風險人士，更應該重視並定期進行健康檢查。便秘的預防措施包括保持充足的水分攝入、高纖飲食、適量運動等。一旦出現慢性便秘，應及時就醫並接受專業評估和治療，有需要時安排大腸鏡檢查，以避免引發嚴重併發症。

▼ 怎樣才算便秘？可用以下三個基本指標判斷。（按圖 👇👇👇）

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便秘三個基本指標：

• 每周排便少於3次



• 排便後時有「痾」不清的感覺



• 糞便乾硬致排便費力



便秘成因你要知！

便秘問題在香港十分普遍，根據衛生署資料，於社區居住的成年人的便秘患病率為14.3%，小學學生為12.2%，而在學前兒童則為28.8%。

便秘的主要是由不良的生活習慣所導致，當中包括：

1. 飲食不當



飲食缺乏纖維素、水分等物質，食物消化不良，導致大便乾燥難排。

▼ 原來食錯某些食物，容易導致便秘。有哪8種易導致便秘的食物？（按圖 👇👇👇）：

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2. 缺乏運動



缺乏運動會使腸道蠕動減緩，進而影響排便。

3. 生活習慣不當



如長期憋便、排便時間不規律、不注意衛生等，也可能影響腸道健康，導致便秘。

另外，除了生活習慣一些身理或心理因素亦會導致便秘，如：

4. 藥物不良反應



一些藥物如鎮痛劑、抗抑鬱藥等，可能會影響腸道蠕動，導致便秘。

5. 疾病因素



如甲狀腺功能減退、糖尿病、結腸癌等疾病都可能導致便秘。

6. 心理因素



壓力、焦慮、緊張等情緒因素也可能導致便秘。

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