痛症調查｜逾4成受訪者有長期痛症 養和專科醫生：須適時求醫！

都市人因疾病或壓力引致疼痛的情況愈趨普遍,若痛症持續超過 三個月,對患者的睡眠、情緒、集中力、與家人關係及社交生活都有負面影響，實在不容忽視。今日（4月16日）養和醫療集團（下稱：養和）發布一項有關痛症的問卷調查結果，發現逾4成受訪者都患有慢性疼痛問題，情況不容忽視。



該項調查涉及3,018名受訪者，包括 981名男性和 2,037名女性，以了解他們的疼痛情況和處理疼痛的方法。結果顯示，超過7成半（2,306名）受訪者在過去一個月曾經歷疼痛，並以女性居多，約8成受訪女性表示過去一個月內身體有痛症。另外，逾半受訪者表示疼痛涉及多於一個部位，而逾4成受訪者更出現持續三個月或以上的慢性疼痛問題。

養和醫院副院長陳煥堂表示，疼痛的部位以肩頸居多，佔表示有痛症的受訪者之62%，其次是腰背（38%）；此外，較常見的還有頭痛和涉及手腳及膝蓋的痛症。年輕的受訪者（介乎18至34歲）較多表示不確定疼痛的原因，亦有人認為是「身體機能退化」、「血液循環」或「受傷」所致。而中年以上（35歲或以上受訪者）則大都認為疼痛是「身體機能退化」所致。當經歷疼痛，近六成受訪者選擇以休息緩解，其他方法包括按摩或冷熱敷(47%)、放鬆或運動(39%)、服用止痛藥(37%)，有三成受訪者表示除了採用其他方法外，亦會選擇求醫(31%)。

痛症非小事 長期持續恐影響生活質素

養和醫院麻醉科名譽顧問醫生、麻醉科專科醫生李振垣醫生指出，「疼痛不只影響患者的活動能力，更會導致睡眠質素差、精神緊張、專注力下降等，為工作及社交生活帶來負面影響。 持續疼痛而未有適當處理，會為患者帶來壓力和困擾，甚至引致焦慮和抑鬱症，焦慮及緊張情緒會令身體對疼痛的忍耐度下降，導致痛感加劇，繼而形成惡性循環。」

李振垣醫生又指，導致痛症的原因有很多，其中較為嚴重的為癌痛，大約 8 至 9 成的癌症病人曾經歷疼痛，疼痛成因包括：癌症手術後疼痛、腫瘤壓著組織、或者骨轉移引致的疼痛。

養和醫院麻醉科名譽顧問醫生張志偉就解釋，以往醫療技術未成熟，醫生預期病人的壽命短，只會處方嗎啡藥物。然而隨著治療癌症的技術不斷進步，病人的治癒率亦不斷提高，除了根治癌症外亦希望解決疼症問題，以改善病人的生活質素。

出現疼痛何時應求醫？

李振垣醫生說明，患者在出現疼痛後可留意3點：

1. 疼痛時長：出現持續3個月或以上的慢性痛症；



2. 嚴重程度：是否會對工作、睡眠及日常生活構成影響；



3. 長期病患者：因長期疾病正接受治療，但仍未能改善該疾病所引起的疼痛情況。



醫生團隊解釋，痛楚的程度就本身是主觀感覺，因此在進行治療時，醫生會透過要求為病人評分、以及生活受痛症影響的程度，進一步了解病人的情況並作出合適的治療。

（照片來源：由養和醫院提供）

張志偉醫生又提醒，本港存在大眾缺乏對慢性疼痛的認識，加上慢性疼痛不容易找到病因，往往會因此耽誤了治療時間。其實，現時除了傳統手術及藥物治療外，亦有不少治療手法可供病人考慮，例如射頻治療，使用高頻射頻能量深入到皮下軟組織如肌肉、肌腱，將局部組織加熱到特定的溫度範圍，達至放鬆肌肉、減輕疼痛；超聲波導引介入治療，不但準確度高，既可以發現隱藏疾病，又能進行動態檢查；若病人病情嚴重，醫生亦會考慮脊椎剌激療法，植入儀器透過微量電波刺激脊髓神經，以改善慢性疼痛。他指，該治療收費的確較昂貴，因此只會在其他治療方案無效時才會考慮。

養和醫院疼痛醫學專科醫生唐家輝表示，現時香港醫學院只是有關於痛症的臨床課堂時長較短，會導致很多醫學生在畢業後不知道如何轉介病人得到相應治療。本調查反映痛症問題十分普遍，希望本港醫學院未來能增加有關於痛症的培訓。