醫療新知｜專家將抑鬱症細分為６類 腦部掃描加快找出有效療法！

抑鬱症患者在不久的將來或者可以通過腦部掃描，就能找到最有效的治療方法！



香港人生活節奏急速，普遍精神壓力巨大，不少人都深受抑鬱症困擾。根據香港精神健康調查2015年數據，本港每100名港人就有8.3人患有抑鬱症。精神健康問題並一朝一夕就可以解決，醫生需要花大量時間診治病人，才能對症下藥。然而，本港醫療資源匱乏，社會根本就無法處理日漸增長的精神健康需求。

近日，一項發表在學術期刊《Nature Medicine》上、由史丹佛大學醫學院主導的研究，研究小組利用腦部掃描，根據大腦活動模式的差異，成功識別出６種類型的抑鬱症，這些差異使研究人員能夠針對其中３種抑鬱症類型挑選出潛在的最佳治療方法。

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透過大腦掃瞄識別 為抑鬱症患者對症下藥

本次研究共有 801 名先前被診斷出患有抑鬱症或焦慮症的參與者。研究人員使用功能性磁振造影來測量人們在不同狀態下的大腦活動，以分析認知和情緒功能。

研究人員重點研究了大腦區域及其連接，並對圖像進行了分組，以確定六種不同的活動模式。此外，250 名參與者被隨機分配接受３種常用抗抑鬱藥物中的一種或行為談話療法。結果發現這些常用的療法對不同種類的抑鬱症病人，會表現出不同的效益：

- 其中一種以大腦認知區域過度活躍為特徵的抑鬱症病人，對文拉法辛（Effexor，一種抗抑鬱藥）的反應最好；



- 在另一種抑鬱症病人中，他們腦部中與抑鬱和解決問題有關區域的活動水平較高，這個類型的患者對行為談話療法的反應則會較好；



- 與其他５種類型的抑鬱症相比，控制注意力的大腦迴路活動水平較低的患者在接受談話療法後病情改善的可能性較小。



該研究的資深作者、史丹佛大學醫學院精準心理健康中心主任、高級研究員 Leanne Williams 博士表示，「從本質上講，這是一種基於大腦功能客觀測量的個人化心理健康醫學方法的展示。」如果研究結果成立，被診斷為抑鬱症的人有朝一日就可以通過腦部掃描，發現最適合他們的治療方法。

目前，常用的藥物治療或談話治療，對大約 30% 的抑鬱症患者不能起作用，更有多達三分之二的患者發現治療並不能完全平息他們的抑鬱情緒。研究人員解釋，這在一定程度上是因為現時還沒有一種好的方法，可以知道哪種抗抑鬱藥物或療法對特定患者最有益。藥物的處方需要透過反覆試驗得出的，因此可能需要數月或數年的時間才能找到有效的藥物。但在篩選療法的過程中，患者的抑鬱症可能會惡化。

「在抑鬱症領域，除了這種方法之外，沒有更好的替代方法，這讓人非常沮喪。」Williams 博士表示，「我們工作的目標是找出如何能在第一次就取得療效的方法。」

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