靈芝揀選懶人包 一文教你睇產地、品質、認證及質量 挑選No.1皇者

靈芝是公認的保健養生之冠，有增強免疫力、抗病力、抗氧化、保護肝臟等多種藥用功效。但單單是靈芝的種類就已經不下百種，市面的同類型產品更是多不勝數，消費者到底怎樣才能揀選到最好的靈芝產品？其實揀選靈芝保健品並不困難，只要在購買前多留意４個重點，就可以揀到優質又有效的產品！



揀選靈芝保健品４大重點！

想挑選最好的靈芝保健品，就要留意４點：

1. 睇成份：選100% 純正無溝淡的靈芝產品

很多人都不知道，其實市面上不少靈芝保健品都並非100%由靈芝製成。這些產品通常會添加各種成份來充數，如靈芝孢子、姬松茸（又稱巴西蘑菇）、NMN，或一些沒被列入中醫藥典功效存疑的「靈芝」，例如鹿角靈芝，更甚者會加入廉價的膳食纖維去魚目混珠。但這種做法往往會減少保健品中的靈芝含量，一粒1000毫克的靈芝膠囊，隨時會因為摻入了其他成份，落得只有200毫克的靈芝成份。長期食用這種品質參差的保健品，雖不至於令身體愈食愈差，但保健效果就一定會大打折扣。

正所謂「一分錢，一分貨」，相信沒有人希望買來的保健品，摻入了不相關的成份。要做個精明消費者，在購買靈芝產品時，最好就清楚閱讀成份表，以免買到「溝貨靈芝」。

2. 睇種類：靈芝孢子功效單一，原棵五類六種靈芝補齊五臟六腑

靈芝之所以成為保健界聖品，全因功效夠全面，但要注意，只有五類六種靈芝才可以增強免疫力、安神、抗衰老，補齊五臟六腑。有關於五類六種靈芝的效用，早在中醫經典《本草綱目》和《神農本草經》上有記載，根據中醫理論，要滋養人的五臟可進食與五臟相對應顔色的食物，五類六種分別對應不同臟腑：

▲《神農本草經》記載靈芝主要分為赤、黃、青、白、黑、紫六種，是一種上品名貴中藥，靈芝主要功效能增強免疫力、安神、抗衰老。

現時，市面上有很多靈芝產品都標榜自己採用了破壁靈芝孢子，什麼「全破壁」、「100%破壁」等字眼紛紛湧進大眾的眼前，其實靈芝孢子的藥用功效或價值一直備受爭議！

「破壁」的靈芝孢子，由於「破壁」工藝很容易出錯，過程中只要稍有不慎便會削弱孢子的活性成份，現時根本沒有法例或劃一標準來規範「全破壁」的定義，導致商家可以肆意標榜「全破壁」靈芝孢子，消費者又難以驗證商家所聲稱「全破壁」靈芝功效的真確度。所以與其花錢在不知是否「100%破壁」的靈芝孢子上，倒不如考慮選用歷史悠久，且成效具肯定的原棵五類六種靈芝產品。

3. 睇產地：高原深山孕育靈芝天然有保證

▲有某些公司會以袋栽方式培植靈芝，生長環境與功效無法與天然靈芝相比

靈芝的產地和採集方式對其品質和功效有極大影響！市面有不少靈芝產品，不單只沒有標示所使用靈芝的原產地、連生產方法都是不明，有些甚至都不是自家生產，只是買回來的靈芝粉，令用家難以安心服用。因此，如何選擇有良好生長環境和規範採集方式所生產的靈芝產品，就成為考驗消費者眼光的重點。

實際上，天然靈芝的生長環境是極其嚴苛，通常只有在高海拔的高山或特定的森林地區才能生長，溫度、濕度、土壤質量的平衡不可或缺，其中以生長在青剛木上的五類六種靈芝最為優質，要長時間與惡劣的天氣和自然環境搏鬥，才得以孕育出強效的藥用價值！若想獲得無稀釋的高品質天然靈芝產品，就應該選擇信譽可靠的生產商，並查看產品的成份列表，選擇成份純粹的靈芝產品。

4. 睇權威與銷量：認證藥廠 嚴格品質監控

對於不同的保健品，其用料、整體成份、產地、製作工序亦會有所不同，營養成份當然也不盡相同，畢竟大眾並非專家，即使再謹慎亦難免看到眼花繚亂。這些時候最輕鬆的做法還是「讓專業的來」，選擇信譽良好、具有嚴格品質控制措施的品牌。

超過20年全港銷售No. 1^ 靈芝皇者：維特健靈 五色靈芝

而在眾多品牌中，維特健靈可謂是走在業界的最前沿，憑藉30年的靈芝研究經驗，成為擁有豐富及專業知識的領導品牌。值得注意的是，維特健靈的五色靈芝產品是市面上少數榮獲PICS GMP（優良藥品製造規範）認證的藥廠生產，這可不是生產一般保健品的藥廠水平，而是歐盟的製藥標準，需要經過至少150多項嚴格檢測。足證明整個生產過程受到嚴謹的控制與監督，達到極高的安全和品質標準，堪稱市面上最優質的靈芝品牌。

• 100%純靈芝，無混合非靈芝成份



• 純天然五類六種靈芝，一次過補好五臟六腑



• 極為嚴格的挑選天然靈芝標準，安心放心



• 超過20年銷售No.1^，無限用家回購，得到市場認證



• 有效提升4倍免疫力^^



• 抗病、抗攰、抗殘



• 臨床實證90分鐘激活細胞抗氧化`



立即購買：https://go.vitagreen.com/3W94YO9

了解更多：https://go.vitagreen.com/4eNKS3r

^根據Nielsen尼爾森2002年9月 – 2020年8月全港整體靈芝零 售調查報告 (© 2020 The Nielsen Company 版權所有)及根據IQVIA 2021年11月 - 2023年10月全港整體靈芝零售調查報告 (IQVIA版權所有)

^^本港大學2004年報告，服用五色靈芝72小時後，白介素提升4倍。

`International Journal of Food Sciences and Nutrition, Volume 55, Number 1 (February 2004) 75-83; 以3.3克靈芝作測試之結果

*以上資料由客戶提供