腸阻塞｜30歲OL便秘兩週口吐排泄物？專家揭一狀況令內臟打結

便秘是都市人常見的毛病，但如果嚴重到「從口吐糞」，那情況可不一般！台灣有一名30歲OL，過往十分健康不曾出現便秘，後來因確診子宮肌腺瘤動了手術，可是隨之而來就是連續兩週無法排便，某天因腹痛難耐到急診就醫，結果竟當場吐出咖啡色像糞便的物質。



早前，台灣物理治療師葉懿昕於健康節目《醫師好辣》上分享了一個案例，一名30歲的OL因為經常久坐而感到腰痛，前往醫院接受檢查，並發現體內長有子宮肌腺瘤，醫院便為她進行了骨盆腔手術。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

豈料，自手術後問題就出現了。葉懿昕指，女子在術後整整兩週無法大便，明明感到肚餓，卻又因為腹部脹悶，只要一吃多就會想吐，「終於有一天她在半夜因肚子痛到了急診，而且她還吐出咖啡色的，像大便的東西，很噁心，在地上......因為下不去，就從口腔噴出來。」

當時醫生為該名女病人照大腸鏡，不出所料大腸全是大便，於是便開了軟便劑給她，並在女病人排出積累的大便後讓她回家。可是又過了5天，女病人的便秘問題並沒有得到根治，醫生於是建議女性病人去復健科求診。

葉懿昕解釋，OL之所以會便秘，其實是因為在手術後出現「疤痕沾黏」的狀況。她指，「腸子平常是靠自律神經控制，會自行運動。但因為她手術後有疤痕沾黏，皮膚、筋膜和內臟筋膜全都黏在一起，腸子就像被綁起來一樣，雖然能動但動不了，糞便一直積聚，臉色也愈來愈黑。」

後來，醫生找出她的塞住的部位，通過按摩腸道，改善了腸道的活動空間，便再沒有出現過便秘的情況。

▼ 原來食錯某些食物，容易導致便秘。有哪8種易導致便秘的食物？（按圖 👇👇👇）：

+ 17

什麼是腸阻塞？

腸道阻塞是指腸道內部或外部的任何物質或結構阻礙了正常的腸道通暢，導致食物、液體、氣體或糞便無法順利通過腸道，腸阻塞可以發生在小腸或大腸的任何部位。

腸阻塞可以由多種原因引起，包括以下４種常見情況：

1. 腸道阻塞



腸道內部有物質或結構性的阻塞，如腫瘤、腸憩室（腸壁突出處）、息肉、結石、糞石或異物等。

2. 腸道扭轉



腸道的一部份扭轉或轉位，導致腸道被壓迫或阻塞。這可能是由於腸道周圍的沾黏、腫瘤或腸系膜的異常所導致的。

3. 腸道疝氣



腹腔內的一部份腸道透過腹壁的異常孔或腹股溝區域的薄弱區域突出，導致腸道壓迫或扭曲。

4. 腸道發炎或病變



發炎性腸道疾病、克隆氏症、潰瘍性結腸炎等腸道疾病引起的腸道發炎或病變可能導致腸腔狹窄和阻塞。

腸阻塞的症狀可以包括腹痛、腹脹、嘔吐、噁心、便秘或排便困難、腸鳴音減少或消失等。嚴重的腸阻塞可能導致腸道缺血、感染或穿孔等嚴重併發症，需要緊急治療。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

預防便秘｜蔬菜口感粗≠纖維多 醫生解攝取纖維6迷思菜煮過更好？

+ 16

腸阻塞症狀及預防方法（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 9

相關文章：便秘｜腹痛肚脹腸阻塞4症狀 便秘冇屁放或腸壞死可致命4類人高危