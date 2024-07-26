肝癌｜台男皮膚冒紅點 一查竟是肝癌？ 醫生：死亡率很高！

皮膚出現異常千萬別忽視，因為這同樣可以是致命疾病的徵兆！台灣就有一名60歲的男商人，自覺身體出現異常，前往接受檢查時，醫生發現他皮膚出現一種典型症狀，最終確診了肝癌。



台灣肝膽腸胃科醫師葉秉威近日在當地健康節目《醫師好辣》上分享個案指，該名男子因工作關係平常都要喝酒應酬，某日發現自己疲累感纏身，胃口亦同樣變差了，但腹部卻有愈來愈大的情況，擔心是肝臟出問題便到醫院檢查，才發現自己有嚴重肝硬化合併腹水及肝腫瘤。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

葉秉威表示，當男子剛踏進診症室，他就發現對方臉部、前胸、手臂都冒出了大量紅色小點，這在醫學上被稱為「蜘蛛痣」是典型的肝硬化症狀，尤其是酒精性肝硬化的患者就更容易有這個症狀。另外，男子還有紅斑掌，即手掌兩側的肌肉呈紅色，而這亦是肝硬化的徵兆。

他解釋，肝硬化患者身體的賀爾蒙會出現變化，雌激素會增多，這亦會導致部份患者會出現性功能退化、男性女乳的狀況。同樣地，雌激素亦會造成手掌顏色變化和容易長出蜘蛛痣，不過蜘蛛痣其實並非真的痣，而是血管擴張造成，當用力下壓時就會消失。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

由於種種跡象都指向肝硬化，再加上男子平日飲酒量大，因此推測是酒精性肝硬化的可能性很高，葉秉威便替男子安排腹部超音波檢查。不出所料，男子不但滿肚子的腹水、肝硬化很嚴重，而且還有一顆6公分的肝癌，他指，「一發現就是非常棘手，肝硬化、腹水加肝腫瘤，死亡率很高」。

葉秉威指，該名患者很幸運，藥物的治療效果很好，待肝功能穩定下來後，便將他轉介到外科做進一步肝癌的腫瘤切除，順利撿回一命。他說，患者因腹脹看診意外發現肝硬化而撿回一命，若未及時就醫，「肝腫瘤再放幾個月，大概整個（癌細胞）散開來」。

肝癌9大關鍵症狀（按圖看清 👇👇👇）

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肝癌知多啲！

肝癌是香港第三號癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌。每年新症數目約有一千八百宗，死亡人數約一千五百多人。新症個案當中有7成半是男性，平均發病年齡為六十三至六十九歲。

肝癌的治療相對困難，主要因為當病人發現患上此病時已屆癌症的中晚期，以下是一些關於肝癌早期難以發現的原因：

1. 難察覺：在早期階段，肝癌通常不會引起明顯的症狀，因此患者可能不會察覺到任何異常。這使得早期的肝癌容易被忽視或誤診。



2. 隱藏的位置：肝臟位於身體深處，對於體檢或日常觸摸很難感受到。這使得肝癌的腫瘤在早期往往無法被發現。



3. 無特定症狀：即使肝癌在發展過程中出現症狀，這些症狀也往往是非特定的，例如腹痛、腹部脹氣、食慾不振、體重減輕等，這使得肝癌與其他常見的胃腸道問題混淆。



當發現肝癌時，它通常已經進展到晚期階段。預防勝於治療，對於具有肝癌風險的人群定期進行肝功能檢查和超聲波檢查是非常重要的，以早期發現肝癌的跡象。

肝癌６大常見成因（按圖看清 👇👇👇）

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預防肝癌留意７點！

醫管局建議市民可以參考以下方法，有助於預防肝癌：

1. 切勿吸煙；



2. 節制飲酒；



3. 作息定時，多吃蔬菜水果；



4. 避免感染乙型肝炎: 若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定是否已感染肝炎病毒或身體接觸病毒後是否已產生抗體，若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在六個月內進行三次注射；



5. 使用安全套，勿共用針筒: 本港的人口中大約有8-10%和0.5%分別為乙型和丙型肝炎帶病毒者。乙型和丙型肝炎都可以透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播乙型和丙型肝炎。



6. 妥善儲存食物，慎防進食發霉或變壞的食物: 某些食物如儲存在濕熱環境中的花生、穀類和粟米等會容易發霉而產生黃曲霉毒素，而黃曲霉毒素可增加患上肝癌的機會。這些食物應儲存在涼快及乾爽的地方以防發霉；



7. 乙型肝炎帶病毒者，請謹記定期跟進，有助及早察覺是否患病。



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