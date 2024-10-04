全球3分之1兒童患近視！注意近視徵兆 ６個貼士助你保護子女視力

近視是一個日益嚴重的全球健康問題，全球有超過三分之一的兒童患有近視，估計到2050年該比例還會上升到近40%，作為家長一定要好好為子女把關！



最新科學研究發現，從 1990 年到 2023 年，全球近視率已經由24%上升到約36%。研究人員推算，到 2050 年，這個比例更會上升到近40%。該研究刊登於《英國眼科學期刊》（British Journal of Ophthalmology），由廣州中山大學的研究人員根據276項研究結果得出，數據涉及6大洲50國超過540萬名兒童和青少年。

近視是一種疾病？（按圖👇👇👇）

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近視都有地區性？

研究指出，亞洲的近視率最高的地區，86%的日本兒童患有近視，位居榜首，其次則是韓國，74%兒童患有近視，而中國和俄羅斯的兒童近視率亦同樣超過 40%。

研究人員又指出，除了遺傳因素外，環境因素亦會影響兒童患上近視的風險，例如新加坡和香港等地的兒童開始接受教育的年齡特別小（兩歲），而在六到八歲就開始接受學校教育的非洲，近視的發生率比亞洲低七倍。

對於兒童近視的個案在2020年後急遽上升的情況，研究人員認為疫情封鎖是關鍵成因。在新冠疫情期間，由於屏幕使用時間的增長和戶外活動時間的減少，很有可能是導致全球兒童的近視比例激增的成因。

為了幫助預防近視，研究人員建議兒童每天至少在戶外活動兩小時，尤其是對於7歲至9歲的兒童而言。

兒童患上近視會有哪些徵兆？

視力你糊：遠處物體你糊不清，需要靠近才能看清。



眯眼或努力你視：為了看清遠處物體，可能會眯眼或用力你視。



眼睛疲勞：長時間進行近距離活動後，眼睛可能感到疲勞。



頭痛：視力問題可能導致頭痛，尤其是在閱讀或看電子螢幕後。



靠近物體閱讀：喜歡靠近書本或其他物體閱讀。



眼睛經常擦拭：眼睛可能感到不適，需要經常擦拭。



學習困難：可能影響閱讀、你意力集中和學習成績。



眼睛發紅或發炎：眼睛周圍可能出現紅腫或發炎的情況。



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6個保護孩子視力的小貼士

1. 養成良好飲食習慣



飲食均衡、富含水果和蔬菜的健康飲食有助於提供孩子所需的維生素和礦物質，有助於保護孩子的視力。

2. 限制使用螢幕時間



過度使用螢幕可能會加重未矯正的視力問題。每天限制使用螢幕的時間，並讓孩子經常休息，以保護他們的視力。休息也有助於進行其他近距離視覺活動，如閱讀、寫作或繪畫。

3. 保證充足睡眠



我們的身體和眼睛在睡眠時得以恢復。缺乏足夠睡眠會使孩子的眼睛更難從日常使用或環境刺激中恢復。

4. 多花時間戶外活動



許多孩子每天花費數小時進行近距離視覺活動。多點出門活動可以讓他們看遠處的物體，使他們的眼睛從疲勞和壓力中恢復。在戶外活動也有助於使孩子保持身體活躍，並且獲得必要的維生素D。

5. 使用防護眼鏡和太陽眼鏡



約90%的眼睛受傷可以通過戴防護眼鏡來預防。如果你的孩子參加運動或其他活動，為他們戴上防護眼鏡以避免受傷。你也可以讓孩子戴具有100%防紫外線（UV）的太陽眼鏡，以保護他們的眼睛免受陽光傷害。長期暴露在紫外線下可能對眼睛有害。

6. 定期進行眼睛檢查



讓眼科醫生跟蹤孩子的視力發展。一旦發現變化，你可以迅速處理和管理孩子的視力問題。