健康飲食｜飲水最健康？研究揭果汁、汽水及咖啡恐增中風風險

如果你習慣在早餐時喝一杯果汁或在晚餐後喝一杯碳酸飲料，那麼你可能要小心了！兩項新研究的發現顯示，過度飲用這3種飲料中的任何一種都可能增加患中風的風險。



早前，兩項關於腦中風的大型研究分別表明，經常喝碳酸飲料或果汁與更高的中風風險有關；每天喝超過四杯咖啡會增加中風風險。這兩項研究分別發表於 Journal of Stroke 期刊和 International Journal of Stroke 期刊。

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每日７杯水減中風風險

於9月27日發表在《Journal of Stroke》的研究指出，每天飲用汽水和果汁，會增加中風風險22%。研究團隊分析超過2.5萬人的數據，發現每天飲用上述兩種飲品越多的人，發生中風的風險會越高。然而每天喝7杯水或以上的人，中風風險反而減少。

研究團隊強調，在商店購買的果汁其中添加了大量的糖、人工甜味劑和化學物質，會極大損害健康，並增加心臟病和中風的風險。為了促進健康，重要的是飲用無添加糖的果汁。

日喝超過4杯咖啡 中風風險恐增近4成

另外，去年發表在《International Journal of Stroke》上的一項關於咖啡和茶與中風風險的研究報告，指出每天喝超過4杯咖啡，可能導致中風風險上升。研究團隊指出，少量攝取咖啡因對身體無害，但每天一旦飲超過4杯咖啡，就會令中風風險激增37%。

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高血壓是中風的最大風險因素！

兩項研究的首席研究員、愛爾蘭戈爾韋大學臨床流行病學教授Andrew Smyth強調，高血壓仍是中風最大的風險因素。他解釋，「所有飲料都含有不同比例的水，水會改善個人的水分狀況，這會影響血液的成份。例如，脫水的人往往有更粘稠的血液，血液會更容易凝結（並因此導致缺血性中風）。」

Andrew Smyth 又指，許多這些飲料也可能在生產過程中或消費時添加糖、甜味劑或其他物質，其中的化學成份甚至可能多過飲品本身。他補充，「高糖攝入量可能會增加糖尿病或其他心血管變化的風險，從而影響中風的風險。」

不過，本次研究亦發現飲茶則有助降低風險，只需每天喝3至4杯紅茶，能降低中風風險29%；綠茶同樣，能降低風險27%。但研究團隊建議，喝茶時不要加入牛奶，因為乳製品可能會阻礙身體吸收茶葉中的抗氧化劑。

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